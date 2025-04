Bon plan : Profitez d’une offre sur la friteuse à air COSORI Air Fryer 10L Twinfry sur Amazon

La marque COSORI enrichit sa gamme avec la friteuse à air Air Fryer 10L Twinfry, un appareil polyvalent conçu pour répondre aux besoins des familles nombreuses et des amateurs de cuisine saine. Actuellement, Amazon propose une offre alléchante sur ce modèle, une opportunité à ne pas manquer pour équiper votre cuisine d’un appareil de pointe.​

COSORI s’est imposée comme une référence dans le domaine des friteuses à air, offrant des appareils alliant technologie avancée et design élégant. Reconnue pour la qualité et la performance de ses produits, la marque continue d’innover pour faciliter la préparation de repas sains et savoureux.​

Capacité généreuse pour des repas familiaux

Avec une capacité de 10 litres, la COSORI Air Fryer 10L Twinfry est idéale pour préparer des repas complets en une seule fois. Que vous souhaitiez cuire un poulet entier ou concocter plusieurs plats simultanément, cet appareil répondra à vos attentes.​

Technologie Dual Blaze pour une cuisson uniforme

Équipée de la technologie Dual Blaze, cette friteuse dispose de deux éléments chauffants, assurant une cuisson homogène des aliments sans avoir besoin de les retourner. Cette fonctionnalité garantit des résultats croustillants et savoureux à chaque utilisation.​

Polyvalence avec multiples modes de cuisson

La COSORI Air Fryer 10L Twinfry offre plusieurs modes de cuisson, tels que la friture à air, le rôtissage, la cuisson au four, le grill, le réchauffage et la déshydratation. Cette polyvalence permet de diversifier vos repas et d’explorer de nouvelles recettes facilement.​

Contrôle intelligent via application mobile

Grâce à l’application VeSync, contrôlez votre friteuse à distance, ajustez les paramètres de cuisson et accédez à une bibliothèque de recettes inspirantes. Cette connectivité facilite l’utilisation de l’appareil et enrichit votre expérience culinaire.​

Design élégant et interface intuitive

Son design moderne en finition mate s’intègre harmonieusement dans toutes les cuisines. L’interface numérique tactile est facile à utiliser, offrant une navigation fluide entre les différentes fonctions et réglages.​

Récapitulatif technique :

Capacité : 10 litres​

Technologie : Dual Blaze avec double élément chauffant​

Modes de cuisson : Friture à air, rôtissage, cuisson au four, grill, réchauffage, déshydratation​

Connectivité : Contrôle via application VeSync​

Dimensions : 51,8 x 33,8 x 31,3 cm​

Puissance : 2800 watts​

Accessoires : Deux plaques croustillantes, cloison de séparation, pinces en silicone​

