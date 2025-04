SCHENKER KEY 18 Pro 2025 Edition : la station de travail XXL selon XMG

Dans un secteur où la puissance et la polyvalence sont reines, XMG revient avec fracas dans le segment des ordinateurs portables 18 pouces après plus d’une décennie d’absence. Le SCHENKER KEY 18 Pro 2025 Edition s’impose d’emblée comme une référence absolue pour les professionnels de la création et les utilisateurs exigeants.

La marque XMG, filiale de Schenker Technologies, étoffe sa gamme avec ce mastodonte conçu comme un vrai remplaçant de PC de bureau. L’objectif est clair : proposer une machine mobile, sans compromis, taillée pour la VR, les rendus 3D, les simulations complexes et les flux de production intensifs.

Un écran 18 pouces taillé pour la création visuelle

L’écran joue un rôle central sur cette station de travail : XMG propose deux dalles IPS en format 16:10. Le choix se porte soit sur un affichage 2560 x 1600 à 240 Hz, soit sur un 3840 x 2400 à 200 Hz, les deux couvrant 100 % des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3. Avec une luminosité de 500 nits, le tout est compatible G-SYNC, et un MUX switch permet de basculer entre l’iGPU et la dGPU. Une configuration idéale pour les monteurs vidéo, retoucheurs photo et créateurs de contenus VR.

SCHENKER KEY 18 Pro 2025, Core Ultra 9 et RTX 5090 : le tandem le plus musclé de 2025

Sous le capot, le Core Ultra 9 275HX (8 P-Cores, 16 E-Cores, jusqu’à 5.4 GHz) donne la réplique à des GPU surpuissants, dont la GeForce RTX 5090 Laptop avec 24 Go de GDDR7. Les performances s’envolent, avec un score de 36 470 sur Cinebench R23 et 24 579 sur 3DMark Time Spy. Un système de refroidissement composite à base de heatpipes, de deux ventilateurs massifs et de pads thermiques PTM7950 garantit un fonctionnement silencieux, même sous charge.

Jusqu’à 256 Go de RAM et 32 To de stockage SSD

La station de travail s’adresse aux pros avec des besoins extrêmes : quatre slots de RAM DDR5 jusqu’à 5600 MT/s (jusqu’à 256 Go), et autant de slots M.2 SSD, dont un en PCIe 5.0 x4. Les autres, en PCIe 4.0 x4, permettent une configuration RAID, et les pads thermiques fournis assurent une dissipation thermique efficace pour tous les emplacements.

Connectique exhaustive pour les pros

Le KEY 18 Pro aligne une connectivité de très haut niveau : deux ports Thunderbolt 5, deux ports Ethernet 2,5 GbE, HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen2, lecteur microSD, jack combo audio, Wi-Fi 7. La station est aussi VR-Ready, compatible Varjo (certification en cours), et peut alimenter jusqu’à trois écrans externes via dGPU. Le tout avec une alimentation 330W compacte et allégée grâce à la technologie SiC.

Ergonomie de travail : confort et précision

Le confort n’est pas laissé de côté. Le clavier RGB touche par touche, avec N-key rollover et anti-ghosting, s’accompagne d’un pavé tactile hautement réactif, d’une webcam 5 MP avec cache physique, et d’un système audio avec subwoofer pour une immersion sonore convaincante. Le châssis mélange aluminium et plastique, tout en restant relativement compact (402 x 320 x 29,5 mm) pour un poids de 3,95 kg.

Récapitulatif technique

Écran : 18″, 2560 x 1600 @ 240 Hz ou 3840 x 2400 @ 200 Hz, 500 nits, 100 % sRGB/DCI-P3

Processeur : Intel Core Ultra 9 275HX (8P + 16E Cores, 5.4 GHz max)

Cartes graphiques : RTX 5070 Ti (12 Go), RTX 5080 (16 Go), RTX 5090 (24 Go)

RAM : Jusqu’à 256 Go DDR5 à 5600 MT/s

Stockage : 4x M.2 SSD (1x PCIe 5.0 x4, 3x PCIe 4.0 x4), RAID 0/1/5

Connectique : 2x Thunderbolt 5, HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2 Gen2, 2x RJ45 2,5 GbE, microSD, jack audio

Refroidissement : double ventilateur, heatpipes, pads PTM7950

Audio : 2 tweeters, 2 médiums, 1 subwoofer

Webcam : 5 MP avec cache physique, Windows Hello

Batterie : 98 Wh, profils de charge personnalisables

Poids : 3,95 kg

Dimensions : 402 x 320 x 29,5 mm

