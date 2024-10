GPD Duo 13 pouces : un ordinateur portable à double écran OLED innovant

Le GPD Duo 13 pouces marque l’arrivée d’un nouveau modèle dans la gamme de produits de GPD HK. Cet ordinateur portable se distingue par la présence de deux écrans OLED superposés pour offrir une expérience multitâche unique.

GPD HK est une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication d’appareils portables et de mini-PC. Elle cible principalement les utilisateurs en quête de solutions compactes et performantes, cherchant à optimiser leur mobilité.

Un design innovant à double écran

Avec l’introduction du GPD Duo 13 pouces, la marque enrichit sa gamme avec un modèle qui se distingue par la présence de deux écrans OLED. Le deuxième écran, situé au-dessus du clavier, permet aux utilisateurs de travailler plus efficacement en affichant simultanément plusieurs applications.

Cette conception vise à améliorer le flux de travail et la productivité, en particulier pour les créatifs, les programmeurs, et les utilisateurs professionnels. Les deux écrans offrent une résolution élevée et des couleurs vibrantes, parfaites pour le traitement d’images et de vidéos.

GPD Duo 13 pouces, Performances et spécifications techniques à la hauteur ?

Le GPD Duo 13 pouces est équipé d’un processeur Intel de dernière génération, offrant une puissance de calcul suffisante pour des tâches variées, du montage vidéo à la programmation. Avec jusqu’à 32 Go de RAM et un stockage SSD de 1 To, l’ordinateur portable est conçu pour offrir une réponse rapide et une capacité de stockage confortable. GPD HK a conçu ce modèle pour satisfaire les exigences des utilisateurs cherchant un équilibre entre mobilité et performance.

Un appareil compact qui élargit l’offre de GPD HK

La marque élargit son offre de produits avec le GPD Duo 13 pouces, qui se distingue également par sa compacité et sa légèreté. Pesant moins de 1,5 kg, il est facile à transporter, ce qui le rend idéal pour ceux qui travaillent en déplacement. Le clavier rétroéclairé et le pavé tactile précis ajoutent au confort d’utilisation. La connectivité inclut plusieurs ports USB-C, une prise jack, ainsi qu’un lecteur de cartes microSD, offrant une grande flexibilité pour les périphériques et le stockage externe.

Date de sortie et disponibilité

Actuellement, le GPD Duo 13 pouces est disponible en précommande sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. La sortie officielle est prévue pour le premier trimestre 2025. Le prix de lancement est estimé à partir de 1 199 USD, en fonction des configurations choisies.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel de dernière génération

RAM : Jusqu'à 32 Go

Stockage : SSD jusqu'à 1 To

Affichage : Double écran OLED

Connectivité : Ports USB-C, prise jack, lecteur de cartes microSD

Poids : Moins de 1,5 kg

Clavier : Rétroéclairé

