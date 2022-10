 Bon plan du dimanche : Ordinateur portable 17,3″ ASUS S712JA-BX745W / i3/8Go/512Go/HD

Informations complémentaires

Slots d’expansion (dont ceux utilisés)

1x DDR4 SO

DIMM slot

1x M.2 2280 PCIe 3.0×2

1x STD 2.5” SATA HDD RAM: 8GB DDR4 on board

Stockage: 512GB M.2 NVMe™PCIe® 3.0 SSD Webcam 720p HD camera Connections

Wi Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1

1x USB 3.2 Gen 1 TypeA

1x USB 3.2 Gen 1 Type C

2x USB 2.0 Type A

1x HDMI 1.4

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x Headphone out

Micro SD card reader

Built in speaker

Built in array microphone Alimentation et batterie: ø4.0, 45W

32WHrs, 2S1P, 2cell Li ion