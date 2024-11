GEEKOM Mini Air12 Lite : un mini PC performant à prix abordable

GEEKOM élargit son offre de produits avec le lancement du Mini Air12 Lite, un mini PC compact et performant, désormais disponible à moins de 200 $.

Fondée en 2003, GEEKOM est une entreprise taïwanaise spécialisée dans la conception et la fabrication de mini PC. La marque s’est forgée une réputation en proposant des solutions informatiques compactes et fiables, adaptées à divers besoins professionnels et personnels.

GEEKOM Mini Air12 Lite, un design compact et élégant

Le Mini Air12 Lite se distingue par son design épuré et ses dimensions réduites, facilitant son intégration dans divers environnements de travail ou de loisirs. Son boîtier minimaliste permet une installation discrète, que ce soit sur un bureau encombré ou dans un espace restreint.

Performances adaptées aux tâches quotidiennes

Équipé d’un processeur Intel N100 quad-core, le Mini Air12 Lite offre des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes telles que la navigation web, la bureautique et le streaming vidéo. Il est doté de 8 Go de RAM et d’un stockage SSD de 256 Go, assurant une réactivité appréciable lors de l’utilisation d’applications courantes.

Connectivité polyvalente

Ce mini PC propose une connectivité variée avec plusieurs ports USB, une sortie HDMI pour la connexion à un moniteur ou une télévision, ainsi qu’un port Ethernet pour une connexion internet filaire stable. Il intègre également le Wi-Fi et le Bluetooth, offrant des options de connectivité sans fil pour divers périphériques.

Disponibilité et prix

Le GEEKOM Mini Air12 Lite est disponible dès maintenant au prix de 199 $. Cette tarification compétitive en fait une option intéressante pour ceux qui recherchent un ordinateur compact sans compromettre les performances essentielles.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel N100 quad-core

: Intel N100 quad-core Mémoire vive : 16GB of DDR4-3200MHz

: 16GB of DDR4-3200MHz Stockage : SATA SSD 256Go ->1 To

: SATA SSD 256Go ->1 To Connectivité : Ports USB 3.2 Type-A Port USB Type-C Sortie HDMI 2.0 Port Ethernet RJ-45 Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1

: Système d’exploitation : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Dimensions : 117 mm x 112 mm x 34.2 mm

: 117 mm x 112 mm x 34.2 mm Poids : 470 g

: 470 g Alimentation : Adaptateur secteur 65W

: Adaptateur secteur 65W Graphiques : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Audio : Sortie audio combo casque/microphone

: Sortie audio combo casque/microphone Refroidissement : Ventilateur intégré pour une dissipation efficace de la chaleur

: Ventilateur intégré pour une dissipation efficace de la chaleur Accessoires inclus : Adaptateur secteur, support VESA, manuel d’utilisation

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.