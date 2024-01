GEEKOM A7, un tout nouveau miniPC surpuissant avec une puce Ryzen™ 7000.

Geekom a dévoilé son tout nouveau GEEKOM A7, un mini PC sur vitaminé qui est proposé à moins de 1000€. Un mini PC qui embarque une puce Ryzen™ 7000.

Dans le monde de l’informatique pendant longtemps l’ordinateur de bureau a dominé le marché. Tout le monde à la maison avait son bureau avec sa « tour ». De nos jours, nous avons tous des ordinateurs portables. Mais entre les deux est « né » les mini-PC ou Barebone dont notamment la marque Shuttle avait sa spécialité. Geekom, a poursuivi dans ce secteur et nous propose un nouveau modèle.

GEEKOM A7, un concentré de puissance.

Ce nouveau venu dans le monde des mini PC fera en sorte de trouver sa place. Et pour y arriver, Geekom a équipé son GEEKOM A7, d’un processeur AMD Ryzen R7-7840HS ou R9-7940HS. Le processeur pourra s’appuyer sur de la mémoire de type DDR5, du SSD PCIe 4.0 jusqu’à 3 To et d’une puce graphique AMD Radeon 780M. A cet effet, le GEEKOM A7 supporte de l’affichage 8K. Sans oublier la prise en charge de DirectX 12 Ultimate.

Connectivité bien fournie.

Connectez tous vos périphériques au GEEKOM A7 grâce à ses quatre ports USB-A (3*USB3.2 Gen2,1*USB2.0), USB4, USB4, Type-C complet et emplacement SDXC. Vous avez aussi la possibilité de connecter le mini PC à un eGPU ou à un stockage externe haut débit via USB4, qui prend en charge une bande passante de 40 Gbit/s.

Pour ce qui est de le connecté à internet, vous aurez le choix entre un port Ethernet 2,5 Gbit/s, et du Wi-Fi 6E. Le Bluetooth 5.2 quant à lui permettra de venir connecter des périphériques sans fil en toute facilité.

Le tout tient dans un boitier tout en métal d’une taille de 37mm de hauteur sur 112.4mm de côté.

Prix et Disponibilité.

Le modèle R7-7840HS 32 Go de RAM + 1 To de SSD est commercialisé au prix de 699$ et le modèle R9-7940HS 32 Go de RAM + 2 To de SSD au prix de 849$. Le Mini PC sera disponible à parti du mois de février depuis le site de la marque.