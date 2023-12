Les Galaxy Z Flip5 et le Z Fold5 entre dans le Programme de Réparation Autonome de Samsung.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Galaxy Z Flip5 et le Z Fold5. Samsung vient d’annoncer qu’il venait d’élargir son Programme de Réparation Autonome a ses nouveaux smartphone pliable.

Samsung, leader mondial dans le domaine de l’électronique, n’a de cesse de faire évoluer son offre en matière de smartphone. Mais depuis un peu plus d’un an, la marque a lancé son « Programme de Réparation Autonome ». Un programme qui offre la possibilité de faire réparer son smartphone par un autre prestataire que le constructeur lui-même.

Le constructeur a récemment étendu son programme de réparation autonome à un éventail plus large de ses appareils, y compris les derniers smartphones, tablettes et ordinateurs portables en Corée du Sud et dans de nombreux pays européens.

Cette initiative marque une étape significative dans l’offre de solutions de réparation accessibles et fiables pour les consommateurs.

Galaxy Z Flip5 et le Z Fold5, Extension du Programme de Réparation Autonome.

Le programme de réparation autonome de Samsung s’élargit pour inclure des appareils pliables tels que le Galaxy Z Flip5 et le Z Fold5. Cette expansion permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs produits, renforçant ainsi l’engagement de Samsung envers la durabilité et l’autonomie des consommateurs.

Disponibilité Géographique Élargie

Initialement lancé aux États-Unis en 2022, le programme couvre désormais des pays supplémentaires, notamment le Danemark, la Grèce, la Hongrie et le Portugal, portant le total à 30 pays européens. Cette expansion géographique témoigne de l’engagement de Samsung à rendre la réparation accessible à un public plus large.

Composants et Réparations Accessibles, Pièces Authentiques à la Disposition des Utilisateurs.

Samsung offre aux utilisateurs l’accès à des pièces d’origine, permettant de remplacer des éléments clés tels que les écrans, les ports de charge et les haut-parleurs. Cette initiative souligne l’importance de fournir des solutions de réparation fiables et de qualité.

Autonomie et Facilité de Réparation

Pour rappel, le programme est conçu pour permettre une réparation pratique et sans tracas, offrant aux utilisateurs la possibilité de conserver les outils de réparation. Cette approche favorise une culture de la réparation et de la maintenance au sein de la communauté Galaxy. Désormais ce sont donc les smartphone pliable de la marque qui vont eux aussi pouvoir bénéficier du programme.

Voici d’ailleurs une liste des modèles compatibles avec le programme.