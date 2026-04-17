Casque MARSHALL Major IV Noir à moins de 100 € : une offre à surveiller sur ce modèle sans fil endurant

Le MARSHALL Major IV Noir repasse sous la barre des 100 euros dans le cadre d’un bon plan repéré chez Boulanger. Ce casque audio sans fil mise sur un design inspiré de l’univers guitare de la marque, une autonomie très élevée et une utilisation pensée pour le quotidien. À ce tarif, il revient dans une zone de prix plus compétitive face aux références nomades du moment.

Marshall poursuit de son côté l’extension de sa gamme audio grand public. Connue pour ses amplificateurs emblématiques, la marque étoffe depuis plusieurs années son catalogue avec des enceintes Bluetooth et casques au style immédiatement reconnaissable.

MARSHALL Major IV Noir : un casque à moins de 100 €

Voir le MARSHALL Major IV Noir proposé à moins de 100 € change nettement son positionnement. Habituellement affiché à un tarif supérieur, ce modèle devient plus accessible pour les utilisateurs recherchant un casque Bluetooth signé d’une marque reconnue.

Dans cette tranche de prix, les acheteurs comparent souvent autonomie, confort et qualité de fabrication. Sur ces trois points, le MARSHALL Major IV Noir conserve plusieurs arguments solides.

Un design fidèle à l’ADN Marshall

Le casque reprend les codes esthétiques de la marque : finition noire texturée, logo blanc visible sur les écouteurs et commandes physiques minimalistes.

Le format supra-auriculaire reste compact et facilement transportable. Les oreillettes pliables permettent aussi de glisser le MARSHALL Major IV Noir dans un sac sans trop d’encombrement.

Ce style rétro-moderne contribue largement à son identité face à des concurrents souvent plus sobres.

Une autonomie parmi les points forts du Major IV

L’un des principaux arguments du MARSHALL Major IV Noir reste son endurance. Marshall annonce jusqu’à 80 heures d’autonomie en Bluetooth, un chiffre particulièrement élevé sur ce segment.

Pour un usage quotidien, cela signifie plusieurs jours, voire semaines selon la fréquence d’écoute, sans recharge. C’est un avantage concret pour les trajets, les déplacements professionnels ou les longues sessions d’écoute à domicile.

Cette autonomie place encore aujourd’hui le modèle parmi les références les plus intéressantes de sa catégorie.

Recharge USB-C et charge sans fil

Le casque prend en charge la recharge via USB-C, désormais devenue un standard attendu. Cela facilite l’usage avec les chargeurs récents.

Autre point notable : la présence de la recharge sans fil. Cette fonctionnalité reste moins fréquente sur des casques de cette gamme tarifaire. Il suffit de poser le MARSHALL Major IV Noir sur un chargeur compatible Qi pour récupérer de la batterie.

Marshall met aussi en avant une recharge rapide permettant plusieurs heures d’écoute en quelques minutes.

Commandes simples et usage quotidien

Le casque utilise un bouton multidirectionnel pour piloter lecture, pause, changement de piste et volume. Ce choix limite la multiplication des touches.

Le MARSHALL Major IV Noir peut également être utilisé en filaire grâce au câble audio fourni, pratique si la batterie est vide ou avec certains appareils non Bluetooth.

Le microphone intégré permet aussi les appels mains libres, un usage devenu incontournable.

Qualité audio et signature sonore

Comme souvent avec Marshall, la restitution privilégie une écoute dynamique, avec des basses présentes et une restitution énergique adaptée au rock, à la pop ou aux playlists modernes.

Le MARSHALL Major IV Noir vise davantage le plaisir d’écoute grand public qu’une neutralité studio. Pour de nombreux utilisateurs, cela correspond précisément à l’usage recherché au quotidien.

Face à la concurrence sous les 100 €

Sous les 100 euros en promotion, ce casque se retrouve face à des modèles signés JBL, Sony, Anker Soundcore ou Philips.

Sa force repose moins sur la réduction de bruit active — absente ici — que sur trois piliers : design distinctif, autonomie record et recharge sans fil. Pour certains acheteurs, cela suffit largement à faire la différence.

Ce qu’il faut retenir

Le MARSHALL Major IV Noir passe sous les 100 euros, un tarif plus attractif pour ce casque Bluetooth premium accessible.

Son principal atout reste l’autonomie annoncée jusqu’à 80 heures.

Il ajoute la recharge USB-C et la recharge sans fil.

Son design typé Marshall reste un élément différenciant sur le marché.

C’est une offre intéressante pour ceux qui privilégient l’endurance plutôt que l’ANC.

Positionnement sur le marché

Le MARSHALL Major IV Noir se situe sur le segment des casques Bluetooth milieu de gamme nomades. Il vise les utilisateurs recherchant un produit stylé, autonome et simple à utiliser.

Ses concurrents directs incluent certains modèles JBL Tune, Sony WH-CH ou Soundcore Q-series. Il cible un public urbain, mobile et sensible au design.

FAQ : MARSHALL Major IV Noir

Quelle est l’autonomie du Marshall Major IV ?

Marshall annonce jusqu’à 80 heures en Bluetooth. L’autonomie réelle dépend du volume utilisé et des usages.

Le casque dispose-t-il de réduction de bruit active ?

Non, ce modèle ne propose pas d’ANC. Il mise surtout sur l’isolation passive et le format supra-auriculaire.

Peut-on utiliser le casque avec un câble ?

Oui, le MARSHALL Major IV Noir peut fonctionner en filaire avec le câble audio fourni.

Le casque se recharge-t-il sans fil ?

Oui, il est compatible recharge sans fil Qi, en plus de l’USB-C.

Ce bon plan vaut-il le coup à moins de 100 € ?

À ce tarif, il devient compétitif grâce à son autonomie élevée et son design travaillé.

Récapitulatif technique

Casque Bluetooth supra-auriculaire

Autonomie annoncée : jusqu’à 80 h

Recharge : USB-C

Recharge sans fil Qi

Utilisation filaire possible

Microphone intégré

Commandes physiques multidirectionnelles

Design pliable

En résumé

Le MARSHALL Major IV Noir redevient intéressant lorsqu’il passe sous les 100 euros. Son autonomie très élevée reste son principal argument. Il conviendra surtout aux utilisateurs recherchant un casque sans fil durable, simple et stylé.