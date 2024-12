Découvrez les trois nouvelles caméras intelligentes de D-Link : DCS-8620LH, DCS-6501LH et DCS-6100LHV2

Avec les trois nouvelles caméras intelligentes DCS-8620LH, DCS-6501LH, et DCS-6100LHV2, D-Link, acteur reconnu dans le domaine des solutions de connectivité et de surveillance, étoffe son catalogue. Ces modèles visent à répondre à des besoins variés en matière de sécurité domestique, tout en mettant l’accent sur des fonctionnalités avancées et une simplicité d’utilisation.

La gamme s’enrichit avec D-Link

Avec ces nouveautés, D-Link renforce sa position sur le marché de la sécurité connectée. La marque mise sur des solutions adaptées aux particuliers et aux petites entreprises, intégrant des technologies modernes pour une surveillance efficace. Ces caméras présentent des caractéristiques pensées pour s’intégrer parfaitement dans des environnements connectés.

A relire : Aquila Pro M60 : D-Link innove avec un routeur Wi-Fi 6 optimisé par l’IA Avec l’essor des maisons connectées, la demande en réseaux Wi-Fi fiables et rapides ne cesse de croître. D-Link répond à ce défi avec l’Aquila Pro M60, un routeur Wi-Fi 6 alliant design…

DCS-8620LH : un champ de vision large et une surveillance extérieure robuste

La caméra DCS-8620LH est conçue pour l’extérieur. Elle offre un champ de vision ultra-large, permettant de couvrir efficacement une grande surface. Cette caméra est dotée d’une résolution Full HD 1080p pour des images claires et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité grâce à la vision nocturne infrarouge.

En outre, son boîtier est certifié pour résister aux intempéries, garantissant une performance fiable même en extérieur. Cette caméra intègre également la détection de mouvement et de son, assurant une alerte en temps réel via une application dédiée.

DCS-6501LH : flexibilité et rotation à 360 degrés

Le modèle DCS-6501LH se distingue par sa capacité à offrir une vision panoramique grâce à une rotation à 360 degrés. Idéale pour un usage intérieur, elle s’adapte parfaitement aux besoins des foyers souhaitant surveiller des espaces comme le salon ou une chambre d’enfants.

Elle est équipée d’une résolution Full HD et d’une vision nocturne performante. Grâce à la fonction de suivi automatique des mouvements, cette caméra peut détecter et suivre les déplacements, capturant chaque instant critique.

DCS-6100LHV2 : compacte, mais puissante

La DCS-6100LHV2 combine discrétion et efficacité. Avec son design compact, elle s’intègre facilement dans n’importe quel intérieur sans attirer l’attention. Cette caméra propose également une résolution Full HD, assurant une qualité d’image nette et précise.

Elle embarque la technologie de détection d’IA, capable de différencier les formes humaines des autres mouvements, réduisant ainsi les fausses alertes. De plus, sa compatibilité avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant facilite son intégration dans un écosystème domotique.

Connectivité et compatibilité : l’approche D-Link

Les trois caméras s’intègrent parfaitement avec l’écosystème mydlink, offrant une gestion centralisée via une application intuitive. Elles sont compatibles avec des protocoles modernes comme ONVIF, permettant une interopérabilité avec d’autres appareils de sécurité. Cette flexibilité garantit une expérience utilisateur fluide et personnalisable.

En outre, elles prennent en charge l’enregistrement local via une carte microSD et le stockage cloud, offrant ainsi une solution hybride adaptée à divers besoins.

Une solution pour chaque besoin

Que ce soit pour surveiller une cour extérieure, un espace intérieur vaste ou pour une approche plus discrète, D-Link propose des solutions adaptées. Chaque caméra répond à des exigences spécifiques, mais toutes partagent un objectif commun : fournir une surveillance fiable, intuitive et innovante.

Récapitulatif technique

DCS-8620LH : Usage extérieur. Champ de vision ultra-large. Résolution Full HD 1080p. Vision nocturne infrarouge. Boîtier résistant aux intempéries.

: DCS-6501LH : Usage intérieur. Rotation à 360 degrés. Résolution Full HD. Suivi automatique des mouvements. Vision nocturne.

: DCS-6100LHV2 : Usage intérieur. Design compact. Résolution Full HD. Détection d’IA avancée. Compatibilité avec assistants vocaux.

:

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.