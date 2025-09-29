AQUILA PRO AI M36 BE3600 : D-Link lance de nouveaux routeurs Wi-Fi 7 pour le réseau domestique et professionnel léger

Le 26 septembre 2025, D-Link a présenté ses nouveaux routeurs AQUILA PRO AI M36 BE3600 Smart Mesh Router et AQUILA PRO AI R36 BE3600 Smart Router. Cette annonce confirme l’orientation stratégique du constructeur vers la démocratisation du Wi-Fi 7, une norme qui promet de transformer en profondeur la manière dont les foyers et les petites entreprises envisagent la connectivité.

Le Wi-Fi 7, également connu sous l’appellation IEEE 802.11be, se distingue par une augmentation significative des débits, une latence réduite et une meilleure gestion des environnements à forte densité d’appareils. Avec cette nouvelle gamme, D-Link cible deux marchés en pleine croissance : les foyers où la multiplication des appareils connectés nécessite une bande passante optimisée, et les petites entreprises qui exigent une connectivité fiable mais abordable.

AQUILA PRO AI M36 BE3600, Caractéristiques techniques et innovations.

Le modèle M36 est un routeur conçu pour fonctionner en réseau maillé (mesh), permettant de couvrir de vastes espaces sans zones mortes.

Grâce à la technologie Multi-Link Operation (MLO), il est capable de gérer simultanément les bandes 2,4 GHz et 5 GHz afin d’assurer une continuité de connexion, même en cas de forte sollicitation. Cette capacité s’avère particulièrement utile dans des environnements multi-appareils, comme les maisons connectées ou les espaces de coworking.

Le modèle R36, de son côté, propose une solution plus simple mais tout aussi performante, adaptée aux besoins des foyers et des bureaux de taille réduite. Les deux modèles supportent des canaux de 160 MHz et la modulation 4K-QAM, offrant des vitesses théoriques très supérieures à celles des générations précédentes. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’un streaming vidéo en 8K, de jeux en ligne à faible latence et de visioconférences fluides.

La connectique n’est pas en reste : les routeurs intègrent des ports WAN/LAN 2,5 G, permettant d’exploiter pleinement les abonnements Internet à très haut débit. Ils sont également compatibles avec le chiffrement WPA3, garantissant une sécurité renforcée face aux menaces croissantes pesant sur les réseaux domestiques et professionnels.

L’intelligence artificielle au service de la connectivité

Un des éléments différenciateurs de cette gamme réside dans l’intégration de l’application AQUILA PRO AI, qui apporte une gestion intelligente du réseau. Grâce à l’intelligence artificielle, les routeurs analysent en continu la qualité de la connexion et optimisent automatiquement les paramètres pour maintenir des performances stables.

Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience simplifiée, sans nécessiter de compétences techniques particulières. L’application permet également de configurer des règles de sécurité, d’activer des contrôles parentaux et de gérer les appareils connectés en temps réel. Cette approche répond à une tendance croissante où les consommateurs recherchent des solutions à la fois puissantes et simples d’utilisation.

Enjeux pour le marché du Wi-Fi 7

L’arrivée de D-Link sur le segment du Wi-Fi 7 n’est pas une surprise. La demande mondiale pour des solutions de connectivité plus rapides et plus fiables ne cesse de croître. Le développement du télétravail, de la domotique et des usages liés au cloud impose des infrastructures capables de supporter des flux de données plus importants.

En ciblant les foyers et les petites entreprises, D-Link répond à deux segments stratégiques. D’une part, les particuliers sont de plus en plus exigeants en matière de connectivité, notamment pour le streaming en ultra haute définition, les jeux vidéo en ligne et l’utilisation simultanée de multiples appareils connectés. D’autre part, les petites structures professionnelles recherchent des solutions fiables mais accessibles, capables de soutenir des usages collaboratifs et sécurisés.

Une concurrence accrue

Le marché des routeurs Wi-Fi 7 est déjà marqué par une intensification de la concurrence. Plusieurs fabricants majeurs ont commencé à déployer leurs propres solutions, cherchant à capter une part de ce marché émergent. D-Link mise sur son expertise et sur la combinaison de performance technique, de simplicité d’utilisation et de prix compétitif pour se distinguer.

Cette approche illustre la manière dont les constructeurs abordent le lancement de cette nouvelle norme : il ne s’agit pas seulement de proposer des débits plus élevés, mais également d’améliorer l’expérience utilisateur, en intégrant des outils intelligents et en mettant en avant la sécurité.

Perspectives d’évolution

À moyen terme, l’adoption du Wi-Fi 7 devrait s’accélérer à mesure que les abonnements Internet très haut débit se généralisent. Les contenus multimédias, toujours plus lourds, et la montée en puissance des usages comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle nécessitent des infrastructures réseau robustes.

Les modèles annoncés par D-Link s’inscrivent dans cette dynamique et devraient contribuer à démocratiser l’accès au Wi-Fi 7. En combinant couverture étendue, gestion par intelligence artificielle et compatibilité avec les dernières normes de sécurité, le constructeur propose une offre équilibrée qui pourrait séduire autant les utilisateurs domestiques que les professionnels.

