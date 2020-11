D-Link dévoile son routeur Wi-Fi 6 D-Link DIR-X5460.

Le constructeur D-Link vient de nous annoncer l’arrivée imminente de son tout nouveau routeur Wi-Fi dédié à ceux qui exploitent pleinement le Wi-Fi chez eux. De fait, le D-Link DIR-X5460 qui embarque du Wi-Fi 6 est destiné aux gourmands de bande passante.

Dans le segment des routeurs Wi-Fi, la course est lancée depuis cette année ! La course au WiFi 6 pour offrir au grand public un WiFi plus rapide, plus stable et à même de supporter plus de périphériques. Et pour obtenir tout cela, il faut forcément un routeur à base de WiFi 6 alias la norme 802.11ax.

Ainsi, les grands noms du marché n’ont pas perdu leur temps. D’ailleurs, nous avons déjà testé quelques routeurs équipés de Wi-Fi. Par exemple, le Netgear Nighthawk AX8 WiFi 6 (RAX80) ou encore le TP-Link Archer AX11000.

D-Link DIR-X5460, une autre arme de guerre pour gamers ?

Il va sans dire que sous ses allures d’araignée retournée, ce nouveau venu chez D-Link annonce la couleur avec ses antennes amplifiées. Et ce n’est pas sans dire. Le constructeur annonce un débit cumulé pouvant aller jusqu’à 5 400 Mbit/s (600 Mbps + 4,800 Mbps).

Il faut dire que ce nouveau venu embarque du WiFi 6 alias 802.11ax et est équipé d’une solution MU-MIMO & OFDMA. Vous l’aurez donc compris, il est également double bande en 2.4GHz et 5GHz. En outre, il est compatible avec toutes les normes Wi-Fi actuelles. A savoir, les IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Pour la sécurité, il propose du WPA3 ainsi que la fonction WPS.

Fonctionnalités variées.

Par ailleurs, parmi les autres fonctionnalités, on retrouve le support de l’application pour smartphone qui permet une configuration aisée. Mais aussi, le support du QoS, un mode Guest Zone, du NAT et le DMZ.

Connectivité bien fournie.

Pour la connectivité, on pourra compter sur 4 ports 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, un port 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet WAN. En outre, il est équipé d’un port USB 3.0 et d’un port USB 2.0. Bref de quoi venir lui coller un disque dur amovible et une imprimante pour les partager sur le réseau.

De plus, D-Link annonce une compatibilité avec Amazon Alexa & Google Assistant. La marque le présente comme la solution idéale pour regarder des flux vidéo ultra-HD en 4K/8K au travers du Wi-Fi.

Prix et disponibilité.

Le D-Link DIR-X5460 est d’ores et déjà disponible à la vente chez tous les partenaires et revendeurs de la marque. Il est proposé à un prix public conseillé de 249€ TTC.