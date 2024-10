CrossCall Core S5 : Un Nouveau Smartphone Renforcé pour les Usages Professionnels et Extérieurs

Le CrossCall Core S5 est le dernier ajout à la gamme de smartphones renforcés de CrossCall. Ce modèle est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs évoluant dans des environnements difficiles, qu’ils soient professionnels ou amateurs d’activités en extérieur.

CrossCall est une entreprise française spécialisée dans la conception de téléphones robustes et résistants. Connue pour sa capacité à proposer des appareils conçus pour les conditions extrêmes, la marque cible principalement les utilisateurs professionnels et les amateurs d’activités en plein air.

Un Smartphone Résistant qui Complète la Gamme de CrossCall

Le CrossCall Core S5 vient enrichir l’offre de CrossCall en matière de smartphones robustes. Avec son boîtier renforcé et ses certifications d’étanchéité, il se destine aux utilisateurs qui ont besoin d’un appareil fiable, capable de fonctionner dans des environnements exigeants. Ce modèle renforce la position de CrossCall sur le marché des téléphones durcis, offrant une solution adaptée aux professionnels de secteurs variés, mais aussi aux amateurs d’aventures en extérieur. Sa conception vise à maximiser la durabilité tout en restant fonctionnel au quotidien.

A relire : Test : GSM Crosscall Core-S4. La société Crosscall, qu’on ne présente plus, nous propose de tester le Crosscall Core-S4, un GSM avec une partie connectivité et pas d’écran tactile. Voyons ensemble ce qu’il peut offrir…

Détails Techniques du CrossCall Core S5

Le Core S5 est équipé d’un écran de 5,45 pouces en HD+, avec une résolution de 1440×720 pixels, offrant ainsi une bonne qualité d’affichage pour un usage polyvalent. Son processeur Qualcomm® QM215 quad-core, associé à 2 Go de RAM, assure une fluidité adaptée aux tâches courantes, et ses 32 Go de stockage peuvent être étendus via une carte microSD jusqu’à 512 Go. La batterie de 4 000 mAh permet une autonomie longue durée, essentielle pour les usages prolongés en extérieur. Certifié IP68, le Core S5 est protégé contre l’eau et la poussière, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles. Le téléphone est également équipé d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels, permettant de capturer des images de qualité même dans des conditions exigeantes. Fonctionnant sous Android 11, il offre une interface utilisateur familière, optimisée pour la performance et la simplicité.

Adapté aux Usages en Milieux Hostiles

Le Core S5 est conçu pour résister aux chocs, à la poussière et à l’eau, rendant cet appareil particulièrement utile pour les professionnels travaillant dans des secteurs comme la construction, l’agriculture ou la logistique. Sa robustesse et sa certification IP68 en font un choix adapté pour ceux qui ont besoin d’un téléphone fiable dans des environnements extrêmes. En plus de sa résistance physique, son autonomie renforcée est un atout majeur pour les utilisateurs en déplacement qui ne peuvent pas recharger leur appareil fréquemment. CrossCall continue ainsi de développer son assortiment de produits renforcés, répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus soucieuse de la durabilité et de la fiabilité de ses appareils.

Disponibilité et Prix du CrossCall Core S5

Le CrossCall Core S5 est disponible à l’achat sur le site officiel de CrossCall et chez les distributeurs agréés. Il est proposé au prix de 349,90 €, un tarif cohérent avec ses caractéristiques renforcées et son orientation vers les utilisateurs professionnels et les amateurs d’activités en extérieur.

Récapitulatif Technique

Écran : 5,45 pouces, HD+ , résolution 1440×720 pixels

: 5,45 pouces, , résolution 1440×720 pixels Processeur : Qualcomm® QM215 quad-core

: quad-core Mémoire RAM : 2 Go

: 2 Go Stockage interne : 32 Go, extensible via microSD jusqu’à 512 Go

: 32 Go, extensible via microSD jusqu’à 512 Go Batterie : 4 000 mAh

: 4 000 mAh Système d’exploitation : Android 11

: Certifications : IP68 (étanchéité et résistance à la poussière)

: (étanchéité et résistance à la poussière) Appareil photo : arrière 13 MP, frontal 5 MP

: arrière 13 MP, frontal 5 MP SIM : double SIM

: double SIM Dimensions : format compact et renforcé

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.