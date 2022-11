Test : GSM Crosscall Core-S4.

La société Crosscall, qu’on ne présente plus, nous propose de tester le Crosscall Core-S4, un GSM avec une partie connectivité et pas d’écran tactile. Voyons ensemble ce qu’il peut offrir…



Préambule.

Crosscall est spécialisé dans la réalisation de smartphones, résistants et à toutes épreuves, prévu pour les métiers où les conditions peuvent être rudes. Elle nous propose maintenant de faire un petit retour en arrière et de sortir un GSM équipé des technologies d’aujourd’hui, sans écran tactile et avec des touches pour naviguer. Crosscall devrait cibler des personnes qui évoluent dans des conditions tel que l’utilisation des touches à préférables à un grand écran tactile. Notamment, les expéditions en mer ou dans des climats très rude.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Résistance et étanchéité: Norme IP: IP 68 Étanchéité à l’eau, eau salée, eau chlorée: 2m/30min Étanchéité à la poussière: IP6X (Total) Température d’utilisation: -25°C / +60°C Résistance: US MIL-STD-810H (15 tests) Drop Test (6 faces, 2m)

Photos: Résolution caméra arrière: 2 MP Autofocus: Non Flash: Oui Formats supportés: JPEG, GIF, PNG, BMP

Vidéos: Formats supportés: MP4, 3GPP

Dimensions (L x l x h): 140 x 62 x 14,4mm

Poids: 156,6g

Couleur: Noir

Système d’exploitation: KaiOS

Version: 2.5.3

Processeur: MTK6731

Type: QUAD-CORE 1,1 GHZ

DAS Tête/Corps: 1,311 W/kg – 1,077 W/kg

Das Membres: 2,712 W/kg

Connecteur audio: Prise Jack 3.5mm

Formats audio supportés: 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE

Micro Étanche (membrane GORE)

Puissance du haut-parleur: 100 dB

GPS: Oui (localisation seulement) / Glonass

Ecran: Taille: 2,4 – 4/3 Type: TN Verre de protection: Corning® Gorilla® Glass 3 Norme: IK IK05 Résolution: 320×240 pixels, QVGA Luminosité: 500 cd/m2

Batterie: Type: Lithium Polymère Capacité: 2300 mAh Autonomie de communication (2G/3G): 13h30 Autonomie en veille (4G): 10 jours

Mémoire: RAM: 512 Mo Flash: 4 Go Externe (Micro SD): max 64 Go

Réseau et connectivité: SIM: Tiroir double SIM ou SIM + Micro SD Type: Nano SIM 2G (GPRS/EDGE): 850/900/1800/1900 MHz 3G (HSPA+): 850/900/1900/2100 MHz 4G (LTE): Bandes FDD-LTE : Band 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) VoLTE: Compatible ** VoWIFI: Compatible ** WIFI: 802.11b; 802.11g; 802.11n 2.4 GHz Bluetooth: 4.2 Port USB: Micro USB 2.0 X-LINK™* Oui

Fonctionnalités: Whatsapp Facebook YouTube Main Libre Magnétophone Réveil Radio FM Lampe torche



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Crosscall Core-S4

Manuel d’utilisation

Chargeur

Ecouteurs + caoutchoucs de rechange

Pin pour carte SIM

Fixation