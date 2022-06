Les BlackShark 5 et BlackShark 5 Pro arrivent !

La division gaming de Xiaomi annonce le lancement des BlackShark 5 et BlackShark 5 Pro, ces nouveaux smartphones pour gamers. Mais de quoi se compose ce nouveau venu, on vous dit tout !

Voilà un peu plus d’un an, on vous présentait le BlackShark 4, un smartphone qui a pour vocation de séduire un public qui aime avant tout jouer sur smartphone. Un créneau sur lequel se sont engouffrées quelques marques avec des modèles comme le Lenovo Legion Phone Duel ou encore l’Asus Rog Phone 3.

Alors, pour ne pas être à la traine et proposer ce qui se fait de mieux, le constructeur chinois sort en ce mois de juin son tout nouveau modèle.

BlackShark 5 Pro, le must du must ?

Alors, pour ce nouveau venu, le constructeur a opté un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné d’un GPU Adreno™ 730. Pour ce qui est de la mémoire, le Black Shark 5 Pro embarque de la mémoire de type LPDDR5 6400MHz pour une capacité de 8 Go/12 Go/16 Go avec une capacité de stockage respective de 128Go ou 256Go. L’écran quant à lui propose une taille de 6,67 pouces de type OLED supportant une résolution de 1080*2400 pixels. Il reçoit en outre la certification SGS Eye Care Display et propose un taux de rafraîchissement de 144Hz. Le tout est propulsé par une batterie 4650mAh.

Connectivité au top pour une connexion sans accros.

Pour ce qui est de la connectivité, le BlackShark 5 Pro ne fait pas dans la dentelle avec le support du Bluetooth 5 (aptX & aptX HD & aptX Adaptive & LDAC & LHDC & aptX TWS audio transfer ready) et du Wi-Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax) équipé d’une solution MIMO 4×4 pour une meilleure qualité de signal et un meilleur débit. Enfin, on notera la présence aussi du NFC.

Parmi les autres capteurs et autres technologies, on notera la présence d’un capteur de gravité, d’un mode Ambient Light, d’un Gyroscope, un compas et capteur d’empreinte.

Equipé d’une batterie de 4650mAh, celle-ci sera rechargée via un port USB-C avec un chargeur de type « Fast Charge » de 120W.

Enfin, nous abordons la partie photo avec la présence à l’arrière d’un triple capteur qui comprend un capteur photo principal de 108MP, un ultra grand-angle de 13MP et un capteur Macro de 5MP. Pour ce qui est du capteur avant, le Black Shark 5 Pro a droit à un 16MP.

BlackShark 5, le même, mais en moins puissant.

Pour la version dis d’ « entrée de gamme », il n’hérite pas d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mais d’un Snapdragon 870 accompagné d’un GPU Adreno™ 650. La mémoire embarquée est de type LPDDR5 5500MHz.

Les capteurs photo sont eux aussi différents avec à l’arrière un capteur principal de 64MP accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13MP et un macro de 2MP. L’écran est un écran AMOLED 6.67 pouces. Pour le reste, les données sont les mêmes que le pour le BlackShark 5 Pro.

Prix et Disponibilité.

Le Black Shark 5est commercialisé au prix de :

o 8GB + 128 GB: €549

o 12GB + 256 GB: €649

Le Black Shark 5 Pro est commercialisé au prix de :

o 8GB + 128 GB: €799

o 12GB + 256 GB: €899

o 16GB + 256 GB: €999