Creative BT-W4, le  nouveau transmetteur audio Bluetooth combinant connectivité sans-fil et son en haute définition.

Avec son transmetteur audio Bluetooth Creative BT-W4, la marque, grand spécialiste des solutions audio grand public dans l’informatique, propose une nouvelle solution pour tout un chacun qui veut exploiter pleinement la connexion Bluetooth de son ordinateur.

Creative a été un pionnier dans l’univers de l’audio pour ordinateur. La marque a connu notamment ses heures de gloire au début des ordinateurs de bureau avec les fameuses cartes Soundblaster 16, Soundblaster 32, Soundblaster AWE 64. Depuis la marque n’a cessé de proposer des périphériques audio pour ordinateur.

Cette fois la marque propose une nouvelle solution sans fil à base de Bluetooth avec un adaptateur USB-C qui permettra de vous offrir une solution Bluetooth plus performante que la puce que peut contenir votre ordinateur. C’est en tout cas ce que nous annonce la marque. Il faut dire que la marque n’est pas à son coup d’essai vu qu’elle proposait déjà par le passé des dispositifs similaires avec ses Creative BT-W3 et Creative BT-W2.

Creative BT-W4, optimisé pour l’audio, mais pas que.

Ce dispositif relativement compact qui mesure 3 cm pour un poids de 2.7 grammes a pour objectif de vous apporter une solution plus performante en terme de Bluetooth. Ainsi, l’adaptateur est compatible avec le Bluetooth 5.2 et supporte les protocoles et codecs aptX Adaptive, aptX et SBC.

Il vient se brancher sur un port USB-C d’un ordinateur portable, d’une console de jeux ou de tout autre dispositif nécessitant du Bluetooth et ayant un port USB-C. Creative souligne d’ailleurs sa compatibilité avec PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch. La portée de son Bluetooth est d’environ 50 mètres.

Creative Stage 360, la nouvelle barre de son Creative fait sa sortie. Avec sa Creative Stage 360, la marque Creative propose une nouvelle solution audio pour que vous puissiez vivre l’expérience immersive du cinéma. Cette barre de son vient ainsi étoffer la gamme Stage…

Connexion multiple et configuration via un simple bouton.

Creative propose pour son adaptateur Creative BT-W4 une fonction pour le moins pratique. De fait, l’adaptateur Bluetooth peut connecter jusqu’à 4 appareils simultanément. Via un bouton présent sur l’adaptateur, l’utilisateur pourra en appuyant sur ce bouton passer d’un appareil à l’autre en toute simplicité. Pour les utilisateurs d’ordinateur sous Windows, Creative propose même une application dédiée à cet effet qui permettra d’optimiser la connexion vers d’autres périphériques.

L’adaptateur Creative BT-W4 offre un son haute définition de 24 bits à 48 kHz lors de la diffusion en continu avec sa technologie aptX Adaptive. Ainsi vous pourrez profiter d’une connexion stable, de haute qualité et fiable pour votre musique, vos films et vos jeux.

En outre, il choisit également automatiquement le meilleur codec audio disponible pris en charge par votre appareil, ce qui vous garantit le meilleur son Bluetooth possible à chaque fois.

Prix et Disponibilité.

Le Creative BT-W4 est vendu au prix de 54,99€ et est disponible sur la boutique en ligne de Creative.