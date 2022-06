Le marché des wearables en chute libre !

Selon une étude de marché du bureau d’analyse IDC, le marché des Wearables est en chute libre pour la première fois depuis la pandémie. Un marché qui avait du mal à décoller et qui s’essouffle.

Avec l’arrivée du Covid et toutes les contraintes qui ont été amenées, le marchés des objets connectés de type « wearables » avait enfin subi une hausse qu’il attendait depuis plusieurs années. De fait, de par le confinement, la santé et le fait que plusieurs personnes se sont mises à faire un peu de sport, le marché des bracelets connectés, montres connectées et les écouteurs audio sans fil de type intra-auriculaire avait explosé.

Qualcomm s’attaque au marché des « wearables » comme les montres connectées. Qualcomm vient d’annoncer qu’il avait passé des partenariats avec pas moins de 60 entreprises dans le monde des Wearables ou si vous préférez des objets connectés type montre connectée, bracelet connecté…

De fait, le grand public avait trouvé de l’engouement pour ces appareils qui leur permettaient d’avoir un aperçu simple et efficace sur leur état de santé de manière général. Rythme cardiaque, état de sommeil, oxygénation dans le sang, distances parcourues…autant de fonction directement accessible au poignet. Et les écouteurs de type intra-auriculaire permettaient à la plupart de pouvoir faire leur course à pied ou à vélo en toute quiétude en écoutant leurs morceaux de musique préférés.

Une légère baisse de 3%.

Ainsi, DC a signalé une baisse de 3% d’une année sur l’autre, totalisant 105,3 millions d’expéditions des wearables. Parmi les produits portables, les bracelets ont chuté de 40,5 % en raison des pénuries d’approvisionnement et de la baisse de la demande, tandis que les écouteurs sans fil ont diminué de 0,6 % au cours de la période.

Seules les montres connectées gardent de bons chiffres ainsi que les produits Apple qui ont droit à une croissance de 6,6% d’une année sur l’autre. Selon Ramon Llamas, directeur de recherche sur les appareils mobiles et AR/VR chez IDC, le marché des wearables pourrait encore subit une légère décroissance continue. Une décroissance notamment liée au fait que la plupart des fonctionnalités sont « de plus en plus courantes parmi les différents appareils ».

Et donc, il y a peu de chance que le grand public renouvelle ses achats pour passer d’une montre connectée actuelle à une nouvelle montre connectée. Les améliorations n’étant pas significatives pour le remplacement de l’objet connecté actuel.