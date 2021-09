Axon 30 : ZTE sort un smartphone avec une caméra sous écran.

Avec la sortie de l’Axon 30, le constructeur chinois étoffe sa gamme de téléphone mobile et propose un nouveau smartphone équipé d’une caméra frontale qui utilise sa technologie de caméra sous écran. Proposant ainsi un smartphone avec un écran totalement dépourvut visuellement de caméra pour afficher un écran complet.

ZTE fait partie des fabricants de smartphones chinois qui ne cessent d’inonder le marché du téléphone mobile par tous ses produits. LA marque propose en effet des smartphones pour tous les budgets.

Un smartphone qui annonce la couleur.

Avec son Axon 30, ZTE propose un smartphone équipé des dernières technologies et de quelques nouveautés. En effet, ce nouveau venu chez le constructeur chinois apporte un écran 6.92 pouces AMOLED au format 20.5:9. Un écran qui propose un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Mais la grosse nouveauté sur ce smartphone c’est son appareil photo frontal. Effectivement, pour le coup, ZTE a opté pour sa nouvelle solution de caméra sous écran. Un système qui pour le coup hérite des nouvelles avancées en la matière souligne ZTE. En outre, le téléphone pourra compter sur son IA dédiée qui aura pour objectif de sublimer les photos.

A relire également :ZTE A20 5G, un smartphone avec caméra sous l’écran. Le marché du smartphone s’apprêterait-il à vivre une nouvelle ère ? Et cette nouvelle ère pourrait-elle venir de ZTE et de son futur smartphone ZTE A20 5G ? Un téléphone dont l’écran sera total…

Quadruple capteur photo à l’arrière pour l’Axon 30.

Si la caméra avant sous-écrans est plutôt une belle nouveauté, ZTE propose pour l’arrière une bonne configuration avec pas moins de quatre capteurs comprenant un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo grand-angle de 120 degrés, un appareil photo pour la macro et un appareil photo pour la profondeur de champ ou effet bokeh.

Le tout là aussi assisté de l’IA de l’appareil qui aura pour fonction de permettre un meilleur rendu des photos.

Processeur, connectivité et tout le reste.

Le smartphone Axon 30 de ZTE est équipé Qualcomm® Snapdragon™ 870G octocore avec une fréquence allant jusqu’à 3.2 GHz. Le téléphone est également doté de deux modules Wi-Fi pour permettre une meilleure réception et améliorer le débit. Le Bluetooth est lui aussi bien présent.

Niveau mémoire, le téléphone sera disponible en plusieurs versions allant de 6 à 12 Go de mémoire et une capacité de stockage allant de 128Go à 256Go. Le tout est alimenté par une batterie de 4200mAh qui pourra être chargée via un port USB-C Fast Charging de 55W.

Prix et Disponibilité.

Le téléphone sera commercialisé demain 09 septembre. Pour ce qui est de son prix, il sera de 499 € pour la version 8Go+128Go et de 599 € pour la version 12Go+256Go.