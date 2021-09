ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV : le nouveau SUV électrique sera lui aussi connecté.

Avec son nouveau ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV, la marque qui fait partie du groupe Volkswagen dévoile un tout nouveau SUV électrique qui se veut connecter en plus d’être écologique avec son système FULL électrique.

Ce nouveau vient ainsi compléter la gamme de SUV du constructeur pour proposer une solution tout électrique chez Skoda. Il ne s’agit pas de la tourte première de sa catégorie pour le constructeur. De fait, le nouveau ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV fait suite à la sortie d’un autre SUV de la marque le ŠKODA ENYAQ iV. Une voiture 100% électrique et qui bénéficie d’une autonomie jusqu’à 534 km.

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV, une variante du SUV électrique.

De fait, certains diront que ce n’est pas tout à fait une nouveauté dans la mesure où ce modèle reprend en grande partie les caractéristiques du SUV électrique de la marque. Toutefois, les lignes surtout à l’arrière changent quelque peu.

Alors tout d’abord, on va parler moteur avant de parler technologie. Ce nouveau venu sera proposé en trois variantes de puissance avec le ENYAQ COUPÉ iV 60, le ENYAQ COUPÉ iV 80, et l’ENYAQ COUPÉ iV 80x, à transmission intégrale.

Quel que soit le modèle, il offre une capacité de coffre de 570 litres. Ce qui n’est pas très loin de celui du SUV, capable de contenir 585 litres.

Connectivité quand tu nous tiens.

Pour ce modèle, le constructeur automobile, qui on vous le rappelle fait partie du groupe Volkswagen, a opté pour un écran tactile de 13 pouces. Un écran placé en position centrale et qui donne accès à tous les paramètres du véhicule. À noter que Skoda propose même une personnalisation de l’écran selon vos préférences et les options que vous utilisez le plus. Jusqu’à un certain point bien sûr.

L’écran est associé au système d’infodivertissement. Ainsi, le client peut profiter du service Online Skoda Connect qui regroupe plusieurs fonctions et services en ligne. Par ailleurs, ce nouveau ENYAQ COUPÉ iV intègre également la solution SmartLink qui permet d’utiliser votre smartphone et de l’associer au système embarqué de la voiture. Et ce notamment au travers d’une connexion Bluetooth. Ainsi vous aurez accès à vos applications installées sur votre smartphone directement sur l’écran 13 pouces de la voiture.