XMG APEX 15, nouvelle configuration pour ce portable gaming de XMG.

Avec ce nouveau XMG APEX 15, la marque qui s’est spécialisée dans la production d’ordinateur portable dédié au gaming sort une nouvelle bête de course avec son XMG APEX 15.

En effet cette marque allemande a fait du segment du gaming, son domaine de prédilection. Et pour ce faire, la marque propose des machines à la carte qu’il est possible d’équiper avec les meilleurs éléments informatique du moment.

Cette fois la marque annonce la sortie d’un nouveau modèle qui accueille le processeur AMD Ryzen 9 3950X. Et bien d’autres éléments à la pointe.

AMD Ryzen 9 3950X pour le XMG APEX 15.

La marque vient de dévoiler ce jour ses toutes nouvelles configurations de ses modèles d’ordinateur portable dédié au monde du gaming. Ainsi, le nouveau PC portable XMG APEX 15 s’offre une mise à jour musclée avec la présence du dernier processeur AMD Ryzen 9 3950X. Un processeur qui propose une solution 16 cores/32 threads, une vitesse d’exécution de 2.6 GHz – 4.2 GHz.

Pour accompagner ce processeur, la marque XMG propose une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Refresh | 6 GB GDDR6. Il est possible d’opter pour une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Refresh | 8 GB GDDR6.

Pour ce qui est de la mémoire, XMG propose une configuration de type 2 slots DDR4 SO-DIMM, Dual Channel, avec une possibilité d’équiper l’ordinateur portable jusqu’à 64 GB. Pour ce qui est du stockage, on passe forcément par du SSD via PCI-Express 3.0 x4 or SATA III.

L’écran de ce XMG APEX 15 est un écran 15.6 pouces Full HD IPS avec un rafraichissement de 144 Hz. Pour ce qui est de la connectique, on trouve :

1x USB-A 2.0.

2x USB-A 3.2 Gen2.

1x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort: yes, Power Delivery: no).

1x Mini DisplayPort 1.4 (supports G-SYNC-compatible monitor).

1x HDMI 2.0 (with HDCP 2.2).

1x Headphone-Out (smartphone headset support).

1x Mic-in.

1x RJ45 Port (LAN).

1x microSD card reader.

Du Wi-Fi aux dernières normes pour éviter les lags ou les pertes de réseaux en plein jeux.

Effectivement, le XMG APEX 15 profite d’une solution Wi-Fi intégrant les normes 802.11a/b/g/n/ac/ax. De quoi rester connecté à plein débit même en Wi-Fi à la maison. On notera également la présence du Bluetooth 5.