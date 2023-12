Acer lance le Nitro V 16, un ordinateur portable gaming.

Avec son tout nouveau Nitro V 16, Acer entend séduire les gamers en proposant un ordinateur portable équipé de nouveaux processeurs AMD Ryzen 8040 avec la technologie Ryzen™ AI intégrée et jusqu’aux GPU de la série NVIDIA® GeForce RTX™ 40.

Les fêtes de Noël approchent et pour certains ça veut dire recevoir des cadeaux ou récolter des étrennes pour s’offrir leur cadeau. Acer a trouvé comment faire en sorte pour que les plus gamers d’entre vous dépense leur argent chez eux. Comment ? En proposant un tout nouvel ordinateur portable gaming.

Acer Nitro V 16, une base sous AMD Ryzen 8040.

Qui dit PC de gamer dit forcément grosse configuration, et une fois de plus Acer a répondu présent avec ce nouvel Acer Nitro V 16. Un ordinateur qui déjà rien que par son design donne le ton. En effet, le design de cet ordinateur reprend les codes du secteur du gaming. Par ailleurs, il propose un écran de 16 pouces avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz disponible en WQXGA ou WUXGA au format large 16:10.

Pour le processeur, Acer a opté une fois de plus de travailler avec son partenaire AMD. Et pour le coup, l’Acer Nitro V 16 utilise le nouveau processeur AMD Ryzen 7 8845HS. Pour ce qui est de la partie graphique, l’ordinateur embarque une solution NVIDIA GeForce RTX 4060. Côté mémoire, il supporte un maximum de 32 Go de RAM DRR55600 et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4.

Connectique et connectivité bien chargée.

Pour ce qui est de la connectique, l’Acer Nitro V 16 est équipé d’un port USB 4 Type C, 2 ports USB 3.0, un port HDMI, un lecteur de carte MicroSD. Niveau connectivité, ce nouvel ordinateur portable est doté de Wi-Fi 6E et Bluetooth.

Acer ajoute aussi la présence de haut-parleurs équipés de la technologie DTS X: Ultra ainsi qu’une suite de fonctionnalités compatibles avec l’IA peut également être optimisée lors de la diffusion en continu ou du chat vidéo avec la webcam Acer PurifiedView™ et Acer PurifiedVoice™ 2.0 supportée par l’IA et dotée de trois microphones bénéficiant de la réduction du bruit par l’IA.

Prix et Disponibilité.

Le Nitro V 16 (ANV16-41) sera disponible au mois d’avril 2024, à partir de 999,00 €, prix conseillé TTC.