Acer Nitro V 15, Le nouvel ordinateur portable à portée de tous !

Avec l’Acer Nitro V 15, la marque du même nom nous annonce l’ordinateur portable gaming sous la barre des 1000€. Impossible ? Apparemment pas pour Acer qui propose une configuration pour le moins bien équipée.

Acer fait partie des leaders du marché dans le segment des ordinateurs portables grand public. Effectivement, la marque qui s’est lancée depuis plusieurs décennies sur le marché du PC portable a su séduire un grand nombre d’utilisateurs en proposant des machines de bonne facture à un prix souvent plus intéressant que la concurrence. Cette fois, elle revient avec une nouvelle solution pour tous les gamers.

Acer Nitro V 15 : Spécifications techniques à la loupe.

Le Nitro V 15 n’est pas simplement un autre ajout à la longue liste des notebooks gaming. C’est une déclaration audacieuse de la part d’Acer montrant comment la marque étoffe son catalogue avec des appareils innovants. Sous le capot, le Nitro V 15 brille avec jusqu’à 2 To de stockage M.2 PCIe et une capacité impressionnante de 32 Go de mémoire DRR5, rendant les sessions de jeu, plus fluides et plus immersives que jamais.

Au cœur de la machine, on retrouve un processeur Intel® Core™ i7 jusqu’à la 13e génération accompagnée de GPU de pointe comme une carte NVIDIA® GeForce RTX™ 4050. Pour bénéficier des meilleures conditions durant de longues sessions de jeu, deux ventilateurs synchronisés et un système de refroidissement à double entrée d’air par le clavier et le châssis inférieur.

A relire : Acer Swift Edge 16, un notebook doté de Wi-Fi 7. Avec annonce l’arrivée de son Acer Swift Edge 16, un notebook qui intègre les processeurs AMD Ryzen de la série 7040 et jusqu’aux cartes graphiques AMD Radeon TM 780M.

L’écran IPS FHD de 15,6 pouces (16:9), avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz est spécialement dédié aux gamers qui ont besoin d’un bon taux de rafraichissement. Enfin pour ce qui touche la partie audio, l’Acer Nitro V 15 intègre la technologie audio immersive DTS:X Ultra.

Acer enrichit sa gamme

En lançant le Nitro V 15, Acer ne fait pas qu’ajouter un autre notebook à son arsenal. C’est une preuve supplémentaire que la marque développe son assortiment. Elle montre également à la concurrence qu’elle ne délaisse pas un segment qui séduit en ce moment notamment avec le monde du e-Sport qui est on peut le dire à son apogée depuis quelques années avec des tournois de ouf.

Prix et Disponibilité.

Le Nitro V 15 (ANV15-51) sera disponible au Benelux au mois de novembre, à partir de 999 €, prix conseillé ttc.