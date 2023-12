Le MediaTek Dimensity 8300 : Une Nouvelle Ère de Puissance et d’Innovation.

MediaTek vient d’annoncer le lancement de son nouveau chipset, le Dimensity 8300. Un nouveau chipset pour smartphone qui fait suite à la sortie du MediaTek Dimensity 9300, destiné aux smartphones 5G haut de gamme.

MediaTek ne s’arrête plus de nous proposer et dévoiler des nouvelles puces. Effectivement, alors que la marque a annoncé son MediaTek Dimensity 9300 il y a moins d’un mois, c’est cette fois avec un autre jeu de puces que la marque fait parler d’elle.

MediaTek Dimensity 8300, de la 5G avant tout.

Certains diront que tout est dans le titre de ce paragraphe et ils n’auront pas tout à fait tort. Alors, commençons donc par la connectivité de cette nouvelle solution proposée par MediaTek et qui a pour référence MediaTek Dimensity 8300. Cette nouvelle puce destinée une fois de plus au segment du smartphone embarque un modem 5G Multimode compatible avec les normes 5G/4G CA, 5G/4G FDD+TDD, CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), EDGE, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA.

Le modem 5G entièrement intégré offre une agrégation de porteuses 3CC et des vitesses de liaison descendante jusqu’à 5,17 Gbit/s. Par ailleurs, MediaTek annonce avoir intégré sa technologie MediaTek 5G UltraSave 3.0+ qui améliore encore l’efficacité énergétique de la 5G de 15 % en cas de charge légère.

Du WiFi 6E et du Bluetooth 5.4.

Une puce qui propose également du WiFi 6E offrant ainsi une solution tri bande en matière de Wi-Fi. De quoi se connecter aux derniers routeurs fraichement sortis avec un débit de ouf. On notera au passage également la présence du Bluetooth 5.4. Vous pourrez ainsi utiliser les derniers écouteurs dotés de la technologie Bluetooth LE Audio avec Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

Ce nouveau processeur est également doté d’une IA nouvelle génération qui selon la marque apporte une amélioration du calcul des nombres entiers et des virgules flottantes 2 fois plus rapide et qui est en mesure de gérer jusqu’à 10 milliards de paramètres.

À ce propos, en terme de performance MediaTek annonce que cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 8300 est jusqu’à 17 % plus rapide lors du Lancement à froid d’applications et jusqu’à 47 % plus rapide lors du Lancement d’applications en mode veille. Pour ce faire, cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 8300 intègre une architecture Processeur octa-core avec 4X Arm Cortex-A715 et 4X Cortex-A510 avec une gravure en 4 nm.

Cette nouvelle puce devrait venir intégrer les smartphones de milieu de gamme.