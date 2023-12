5G Home, la nouvelle solution d’internet haut débit pour tous les français proposée par Orange pour 42.99€/mois.

Avec 5G Home, l’opérateur français entend propose une nouvelle solution en matière d’accès internet pour tous les citoyens français dépourvus d’une connexion haut débit filaire dans leur région.

Si nous sommes de plus en plus nombreux à bénéficier d’une connexion fibres, câble ou VDSL, il reste encore de nombreuses zones en France ou dépasser les 10Mbit de bande passante est courant. Et avec des usages de plus en plus connectés, cela peut vite s’avérer poser problème pour surfer à la maison.

Avec l’arrivée de sa nouvelle 5G Box, l’opérateur français entend apporter une nouvelle solution pour les plus « démunis » en matière de connexion Internet.

5G Home, quand la 5G devient la solution à la maison.

Effectivement, Orange vient de lancer une nouvelle offre d’abonnement qui a pour nom « 5G Home ». Cette nouvelle formule exploite l’internet mobile et plus particulièrement le réseau 5G pour offrir une connexion internet valable à la maison.

L’opérateur annonce en outre, des débits allant jusqu’à 1Gbit/s au travers de son réseau 5G. Bien sûr, vous vous en doutez, cela dépendra également de la qualité du signal 5G que vous aurez dans votre région et du trafic présent sur les antennes.

Mais pour y arriver Orange propose sa 5G Box, un modem mobile qui outre le fait d’être compatible avec la 5G propose également une solution Wi-Fi 6 double bande. De quoi permettre à l’utilisateur e profiter au maximum de la bande passante 5G au travers du Wi-Fi. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette box est Wi-Fi 6 et propose une solution double bande. À noter que si le signal 5G n’est pas optimal ou indisponible vous pourrez toujours exploiter la 4G.

En effet, on vous invite à aller relire notre article sur le sujet concernant les débits du Wi-Fi selon la bande de fréquence utilisée.

Orange souligne au passage que l’installation est relativement simple. En effet, il suffira de souscrire à l’abonnement 5G Home, recevoir sa 5G box, de la brancher sur secteur et ça y est le tour est joué. À noter que l’opérateur propose également la possibilité de venir y greffer l’offre TV d’orange.

Avec cette nouvelle formule d’abonnement et cette 5G box , Orange espère ainsi attirer les derniers clients « lésés » à son portefeuille de client.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de l’abonnement, Orange propose le 5G Home au prix de 42,99 €/mois sans engagement. L’opérateur vous demander 29 € de frais d’activation. Enfin, Orange propose 1er mois satisfait ou remboursé. Il vous est également possible de tester votre éligibilité depuis le site d’Orange.