Test :DiO Rev-Light interrupteur connecté .

La société DiO, nous propose de tester son interrupteur connecté le DiO Rev-Light. Celui-ci est équipé d’une solution Wi-Fi (2,4 GHz) + radiofréquence DiO 1.0 (433 MHz). Décortiquons ensemble ce produit…



Préambule.

La société, DiO n’est autre que la marque dédiée à la domotique connectée que propose Chacon, spécialiste français de l’électricité grand public. Et la marque ne cesse d’investir son savoir et ses compétences dans cette nouvelle branche en pleine évolution. Avec ses DiO rev-light et rev-shutter, DiO lance une nouvelle gamme d’interrupteurs connectés grand public pour piloter toutes les lumières et les volets roulants.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Puissance (W): 200W

Branchement: Filaire, 2 fils

Type de controle: On/Off

Connectivité: Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n

Protocole radio: DiO 1.0

Fréquence radio: 433,92 MHz + 2,4GHz

Distance de transmission: 50m

Nombre d’émetteurs max.: 6

Pilotable via Alexa et Google Home

Programmation horaire via l’application

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 Rev-Light

1 condensateur

1 manuel d’installation