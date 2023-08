Test : TENWAYS CGO600 Pro, un velo electrique de ville au design qui en jette et qui en plus est connecté.

Avec son TENWAYS CGO600 Pro, la marque Tenways qui a fait du vélo électrique sa spécialité entend proposer bien plus qu’une simple alternative au vélo électrique de ville classique de chez certains revendeurs sportifs et loin des prix de folie de certains constructeurs de vélo haut standing. En plus, elle nous propose un vélo qui se veut connecté. on vous donne cette fois notre avis complet sur le vélo.

Préambule.

Le marché du vélo électrique a tout simplement explosé depuis quelques années notamment suite à la crise covid et surtout au fait que le vélo électrique est une alternative intéressante en ville pour des déplacements courts ou du moins pas trop longs.

TENWAYS, est une jeune entreprise basée aux Pays-Bas et dont son premier modèle a connu un succès en 2021 via du Crowdfunding. Depuis lors, TENWAYS a grandi pour accueillir une famille mondiale diversifiée de cyclistes, de créateurs et de passionnés. Nous les appelons, affectueusement, les Tenwayers.

Présentation – Description.

Le TENWAYS CGO600 Pro est un vélo électrique avec un cadre en aluminium, des gardes-boues discrets et une batterie intégrée dans le cadre. Le modèle est très clairement orienté pour un usage urbain.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Électronique:

Moteur de moyeu arrière M070 250W de la marque Mivice.

Capteur de couple S200 de la marque Mivice.

Écran OLED minimaliste.

Batterie: 36V, batterie lithium-ion 10Ah avec cellules LG.

Contrôleur C201 de la marque Mivice.

Performance:

Vitesse maximale: 25 km/h ou 16 mph. (Le moteur cesse de fournir une assistance à la vitesse maximale définie. Vous pouvez toujours rouler au-delà de cette limite avec la puissance musculaire pure. Cette limite est conforme aux réglementations locales).

Intervalle: Jusqu’à 100 km ou 62 miles. (Les performances réelles peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que la température, l’état de la route, le poids du cycliste, etc.).

Capacité de montée: Jusqu’à 10°. (La performance réelle dépend de la force physique du cavalier).

Composants:

Cadre en alliage d’aluminium 6061.

Fourche avant en alliage d’aluminium 6061.

Transmission à une vitesse.

Courroie Gates CDN Carbon.

CDX Pédalier Gates.

Jeu de pédalier entièrement dissimulé.

Pneus CST anticrevaison de taille 700C.

Poids net : 16 kg ou 35.2 lbs.

Poids total : 18 kg ou 39.7 lbs.

(Note: Tous les poids indiqués sont assortis d’une tolérance de +/- 3% à 5%. Le poids net inclut la batterie, mais exclut tous les accessoires. Le poids total inclut la batterie et tous les accessoires).

Couleurs: Avocado Green (Matt), Midnight Black (Matt), Sky Blue (Matt), Pebble Grey (Matt).

Jantes en alliage d’aluminium 700C.

Freins à disques hydrauliques TEKTRO.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le vélo.

La batterie.

Le transformateur de la batterie.

Une boite d’accessoires (clés diverses pour visser, Catadioptres).

Mode d’emploi