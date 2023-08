Avec Typhur Sync, vous allez pouvoir cuire vos viandes et vos aliments à la bonne température de cuisson. En effet, cette entreprise annonce l’arrivée de thermomètres de cuisson sans fil et connectés.

Avec le Covid il y a 3 ans et le fait que les gens étaient confinés chez eux et les restaurants fermés, le marché de la cuisine a explosé. En effet, de nombreuses personnes ont ainsi redécouvert l’art de cuisiner de bons petits plats à la maison.

Mais pas toujours évident de cuire sa viande à la bonne température. La marque Typhur propose sa solution connectée avec son thermomètre de cuisson.

Typhur Sync, un thermomètre de cuisson sans fil.

Il y a quelques années nous avions découvert à l’IFA la marque Apption Labs et son thermomètre de cuisson Meater+. Désormais la marque va avoir de la concurrence avec le thermomètre connecté et sans fil fil Typhur Sync.

En effet, il s’agit ici d’une solution qui comprends deux thermomètres de cuisson sans fil associé à une station de contrôle. Il suffit de planter le thermomètre dans la viande et de laisser agir pour que celui-ci envoie via les ondes les informations à la station de base.

A relire : ChefsTemp, pour une cuisson au top de votre steak ! Avec ChefsTemp, vous allez pouvoir cuire vos viandes à la bonne température sans devoir rester le four ou la poêle avec ce nouveau thermomètre de cuisson connecté. Un thermomètre de cuisson connecté…

Une connexion qui se fait via Bluetooth, et qui permettra au cuisinier ou à la cuisinière de laisser cuire sa viande et d’avoir un œil sur la cuisson tout en restant à table avec les invités. La station de contrôle est quant à elle dotée d’un écran TFT d’une taille de 2.4 pouces qui affichera la température des aliments. Une station de contrôle qui fonctionne sur batterie et qui se recharge via un port USB-C.

Outre la connexion Bluetooth, il est également possible d’interconnecté la station au réseau Wi-Fi de la maison. Ce qui permet d’installer une application compatible Android et iOS sur son smartphone et d’avoir un accès plus éloigné. En outre, l’application propose des conseils et permet aussi de choisir le type de viande à cuire et son niveau de cuisson.

Prix et Disponibilité.

Le thermomètre de cuisson sans fil Typhur Sync sera commercialisé courant du mois d’octobre 2023 au prix de 229€.