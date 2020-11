Test : Oppo Reno4 Pro 5G.

Nous vous présentons aujourd’hui le dernier opus de chez Oppo, le Oppo Reno4 Pro. Celui-ci nous présente de belles promesses d’un point de vue technique et d’utilisation. Alors, nous passerons en revue les points essentiels dans notre test.

Et ue question nous vient à l’esprit : Est-ce que celui-ci trouve son chemin dans le secteur, de plus en plus disputé, du haut de gamme ? Découvrons le ensemble !



Préambule.

Pour commencer, un petit point sur la société. Nous vous l’avions déjà présentée dans notre dernier test du A91 (que vous retrouverez ICI). Afin d’éviter de paraphraser, nous ajouterons que l’entreprise s’étend de plus en plus dans le monde entier depuis ses débuts, elle séduit un public grandissant. De plus, il y a une réelle volonté de faire partager leurs valeurs d’expérience utilisateur mais également de se distinguer de la concurrence.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Les mensurations :

Poids : 172 grammes

Épaisseur : 7.6 mm

Largeur : 72.5 mm

Hauteur : 159.6 mm

Les caractéristiques photos/vidéo:

3 Caméras de 48 Mpx, 13 Mpx, 12 Mpx 1 Capteur frontal de 32 Mpx

Zoom Optique 2 X

Définition vidéo : 4K

Flash LED

Stabilisateur d’image

Les caractéristiques techniques :

Processeur Qualcomm Snapdragon 765G 12GB de ram

256GB de stockage

Écran de 6.5 pouces AMOLED, 90Hz

Batterie de 4000mAh + 65W SuperVOOC2.0 (qui est le super-chargeur breveté de chez Oppo)

ColorOS 7.2 (basé sur Android 10)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Notice d’utilisation

USB-C

Chargeur SuperVOOC 2.0 65w

Protection slim transparente

Ecouteurs

Oppo Reno4Pro