Nouvel OPPO A73 5G, la 5G pour pas cher ?

Oppo, géant chinois qui ne cesse de prendre de la valeur sur le marché occidental annonce la sortie de son tout nouvel OPPO A73 5G. Une des particularités de ce smartphone, c’est la présence de la 5G pour un téléphone milieu de gamme.

Oppo poursuit sa progression en matière de pénétration de marché et de visibilité dans le segment du smartphone en Europe. Ainsi, après ses modèles haut de gamme, la marque propose désormais un milieu de gamme qui offre la 5G.

OPPO A73 5G, la 5G, mais pas seulement !

Ce nouveau venu chez Oppo se voit doté d’un écran Neo Display 2.0 de 90 Hz d’une taille de 6.5 pouces. Au cœur du smartphone, on trouve un processeur MediaTek MT6853V Dimensity 720 5G Octa-core.

Ce processeur est épaulé de 8 Go de mémoire et de 128Go de mémoire de stockage. À noter que pour le coup, il sera possible d’étendre cette mémoire de stockage grâce à son port microSD. Le tout est propulsé par une batterie de 4040 mAh et une charge rapide de 18W.

A relire : Test : Oppo Reno4 Pro 5G.

Une triple caméra pour cet OPPO A73 5G.

Ce nouveau smartphone est équipé d’une triple caméra arrière qui comprend une caméra principale de 16 MP, une caméra grand-angle de 8 MP et une caméra noir & blanc de 2 MP. À noter que pour les selfies Oppo a opté pour une caméra de 8 MP. Le constructeur chinois souligne aussi l’importance de son AI développée pour les photos.

« La reconnaissance de scène assistée par IA peut identifier jusqu’à 22 scènes différentes de manière intelligente et améliore les photos pour un effet plus vivant et naturel » souligne la marque.

Connectivité 5G, mais pas seulement pour ce smartphone.

Effectivement, comme on vous l’a signalé en début d’article, ce téléphone hérite de la 5G. Le rendant ainsi compatible avec la nouvelle norme des réseaux mobiles. Une bonne nouvelle pour un smartphone de milieu de gamme.

En outre, il est également équipé de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. En revanche pas de WiFi 6 alias 802.11ax pour ce modèle. On trouve également du Bluetooth 5.1. En revanche pas d’information sur le NFC ou encore la charge par induction. De fait, cette dernière semble bien absente.

Bref, avec ce nouveau venu, la marque tente de proposer un smartphone qui pourrait séduire ceux qui veulent passer à la 5G sans sortir des sommes folles proposées par les smartphones haut de gamme.

Oppo Reno 4 Pro Bleu. Ecran large 6,5″ soit 16,5 cm, Stockage 256 Go, Batterie 4000mAh, Mémoire RAM 12 Go … 799,00€

Prix et disponibilité.

L’OPPO A73 5G est disponible début décembre dans la couleur Navy Black. Il est livré avec 8 GB de RAM et 128 GB de mémoire, au prix conseillé de 329 euros.