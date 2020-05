Huawei déploie EMUI 10.1.

Il y a quelques mois avec la sortie du Huawei P40, le constructeur chinois dévoilait sa nouvelle surcouche EMUI 10.1. Désormais, la marque pousse sa surcouche aux autres appareils de la marque.

Le constructeur chinois comme la plupart des constructeurs de smartphone intègre une surcouche maison pour ce qui est de la version Android installée sur ses smartphones. Une surcouche longtemps appréciée par les utilisateurs pour la légèreté et une consommation en ressource du smartphone relativement faible.

Avec la sortie de la série Huawei P40 dont pour rappel on vous a présenté un test complet du Huawei P40 Pro il y a un peu moins d’un mois, la marque dévoilait EMUI 10.1. Sa nouvelle plateforme ayant pour objectif d’apporter un peu de nouveautés tout intégrant de nouvelles fonctionnalités pour le smartphone.

EMUI 10.1, Golden Snap, AI, Multi-Screen Collaboration…

Ainsi, cette nouvelle version apporte donc son lot de nouveautés. Bref, des nouveautés qui seront désormais présentes sur les autres modèles de la marque. Effectivement, la marque annonce une mise à jour de sa surcouche pour les modèles suivants :

Mais que permettent ces nouvelles fonctionnalités ?

Pour plusieurs d’entre elles, elles sont destinées au segment de la photo. Ainsi, c’est le cas de Golden Snap. Cette application permet lors de prise de photo de ne pas prendre une seule image, mais une image animée en 4K.

Mais pour mieux le comprendre, Huawei nous propose une vidéo YouTube bien plus explicative :

Par mis les autres fonctionnalités de cette nouvelle interface, on notera le Huawei Share pour transférer plus facilement des fichiers entre le smartphone et d’autres appareils tels que les tablettes et les PC.

Toutefois, plutôt que de toutes vous les décrire dans cet article, nous avons trouvé mieux à faire. Vous mettre les liens des vidéos de présentation de la marque.

Enfin, avant de regarder toutes ces vidéos, sachez que la mise à jour est prévue à partir de mi-juin. Pour les plus pressés, vous pouvez toujours aller voir dans les paramètres de mise à jour du smartphone pour voir s’il n’est pas possible de faire une mise à jour manuelle.