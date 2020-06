Le HUAWEI P40 PRO + débarque lundi en France !

Vous êtes un adepte de marque chinoise et de ses smartphones haut de gamme ? Sachez que la vente du HUAWEI P40 PRO + commence dès ce lundi ! En cadeau vous pourrez avoir droit au HUAWEI FreeBuds 3i et la HUAWEI Watch GT 2e.

Ainsi, après vous avoir présenté en test le Huawei P40 Pro, voilà) que son grand frère arrive chez nous. Effectivement, Huawei nous informe que le nouveau haut de gamme HUAWEI P40 PRO + sera commercialisé ce lundi.

Pour rappel, ce nouveau Huawei P40 Pro + est le tout dernier haut de gamme de Huawei. Alors, certes, il n’est pas doté en natif des services Google et il faudra installer les services manuellement. Par ailleurs, Huawei propose soit des solutions à l’installation, soit des alternatives en matière de solution. Ainsi, par exemple au lieu d’utiliser Google comme moteur de recherche, Huawei propose désormais Qwant qui est devenu partenaire de la marque.

Le smartphone avec en prime des accessoires !

Et quels accessoires. De fait, à l’occasion de la commercialisation du smartphone, Huawei entend vous immerger complètement dans son univers. Et pour ce faire, le géant chinois fournira à l’achat d’un HUAWEI P40 PRO + ses écouteurs sans fil intra auriculaire Bluetooth HUAWEI FreeBuds 3i et sa montre connectée HUAWEI Watch GT 2e.

Une offre alléchante qui compensera le prix de 1299,99€ pour acquérir ledit téléphone. Sachant que les écouteurs sans fil de type True Wireless sont commercialisés à 99€ et la montre connectée au prix de 159€. Un petit calcul mathématique pour vous dire que finalement le téléphone ne vous coutera réellement que 1040€.

Promo Huawei P40 Smartphone débloqué 5G (6,1 pouces - 8/128go - Double Nano SIM EMUI 10.1 & AppGallery) Noir + 52VA Adapter - Type C Plug Capteur principal : capteur Ultra Vision de 50MP de 1/1.28 pouces, filtre de couleurs RYYB, Autofocus Octa PD. Téléphoto de 8MP : zoom optique 3x, zoom hybride 5x, zoom max 30x

Photographie dotée d'IA : L'algorithme de mouvement détecte et reconnaît les caractéristiques de posture et d'expression. Il prend une photo et la fonction d'édition de la galerie recommande 1-3 images du meilleur moment en mouvement

5G & performances: le Kirin 990 5G, processeur gravé en 7nm embarquant la technologie 5G. Pour des vitesses de connexion et d'exploitation du smartphone inouïes

Long-Lasting, Fast Charging Battery: The AI allocation mechanism makes better use of the 3800 mAh battery to achieve great performance and longer working time. Thanks to the 22.5W HUAWEI SuperCharge, which you can enjoy the safe and fast charging

Autonomie longue durée et charge ultra rapide : jouissez d'une batterie de 3800mAh pour une autonomie extraordinaire. Et avec la technologie de charge ultra rapide HUAWEI SuperCharge 22.5W, profitez d'un téléphone chargé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire

HUAWEI P40 PRO +, il vaut quoi déjà ?

Pour rappel, ce modèle est doté d’un processeur Kirin 990 5G, du Wi-Fi 6 Plus. Il intègre également le système 4 en 1 SuperCool qui assure les meilleures performances de refroidissement.

Pour les Belges, il faudra attendre le 24 juillet.