Xiaomi rouvre ses points de vente en Chine. 

Petit à petit la Chine commence de nouveau à faire tourner son économie. En effet, suite à la dissipation du Coronavirus en Chine, petit à petit le pays reprend ses activités. C’est le cas aussi pour les magasins de Xiaomi.

Alors que l’Europe se bat avec la pandémie du virus, la Chine reprend petit à petit son économie. En effet, le pays permet à nouveau les vols intérieurs et les commerces reprennent vie. Et petit à petit l’économie reprend son cours.

Xiaomi reprend le rythme.

Ainsi, il y a quelques jours on vous annonçait l’ouverture des Apple Store chinois. C’est désormais au tour de géant chinois Xiaomi de rouvrir tous ses stores en Chine. Une bonne nouvelle pour la marque qui va pouvoir vendre à nouveau des smartphones dans son fief.

Pour rappel, Xiaomi fait partie des poids lourds sur le marché du smartphone asiatique. En effet, la marque a su très vite s’imposer comme un acteur majeur en Asie sur le segment des smartphones. Certes, tout d’abord sur son marché national à savoir la Chine mais pas seulement. De fait, la marque fonctionne plutôt bien dans d’autres pays comme l’Inde, le Bangladesh…

En outre, la marque est une entreprise tentaculaire. Effectivement, la marque ne se limite pas au smartphone mais à tout ce qui touche le high-tech via ses marques Mi et autres…

Par ailleurs, Wang Xiang, président de Xiaomi, a déclaré que 80 % de sa chaîne d’approvisionnement avait repris le travail. Il a d’ailleurs annoncé que le lancement du Redmi K30 Pro aura bien lieu le 24 mars comme prévu initialement.

Par ailleurs, le gouvernement chinois a annoncé hier jeudi 19 qu’aucun nouveau cas de Covid-19 n’a été signalé. Une première depuis la propagation du virus depuis décembre 2019.

Des boutiques ouvertes mais un personnel protégé.

Cependant, afin d’éviter les risques de contamination du personnel des 1 800 magasins, le constructeur a pris des dispositions. Ainsi, le personnel de première ligne est équipé de masques faciaux, de désinfectants et de gants jetables.

De plus, Wang Xiang, président de Xiaomi, a confirmé la volonté de la marque de sortir pas moins de dix nouveaux smartphones intégrant une puce 5G pour cette année 2020. En effet, une fois la crise u Covi-19 passée, selon lui, la course à la 5G devrait redémarrer rapidement et il est donc plus que nécessaire pour l’entreprise d’être en mesure de répondre à la demande du marché qui devrait arriver.