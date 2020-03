Les ventes de smartphones chutent de 39% en février 2020.

Dans un climat quelque peu morose, le Covid-19 plombe encore un peu plus le marché du smartphone qui est en pleine stagnation. Ainsi, selon Strategy Analytics qui a analysé le marché du smartphone, c’est une chute de 39% des ventes de smartphones à laquelle doit faire face le marché.

Pas évident d’être un vendeur du smartphone en cette période. En effet, alors que depuis quelques années maintenant le marché du smartphone stagne, le Covid-19 n’arrange pas les choses.

Effectivement, le marché est pour le moins stable depuis quelques années. Il faut dire que les constructeurs ne proposent plus de réelles innovations et tout le monde se contente du smartphone qu’il possède déjà.

Cela est dû à la fois à la faible nouveauté technologique qu’apporte les smartphones, mais aussi à la crise qui fait davantage réfléchir le consommateur qui désormais réfléchi à deux fois à remplacer son smartphone et à mettre le prix.

2020 une année noire pour les ventes de smartphones ?

Alors, tout le segment comptait sur l’arrivée de la 5G et ce qu’elle peut apporter comme service pour motiver le consommateur. Le motiver à investir dans un nouveau smartphone intégrant de la 5G. Malheureusement, le Covid-19 n’a pas aidé que du contraire.

Le virus a non seulement confiné la Chine, mais le monde entier dans une certaine léthargie. Mais aussi, les citoyens dans le confinement. Du coup, cela a freiné toute la chaine de production, mais surtout les achats.

De fait, Strategy Analytics analyser le marché et février a été noir pour les marques de smartphones qui n’ont expédié que 61,8 millions de smartphones. 61,8 millions de smartphones contre 99,2 millions pour le mois de février de l’année dernière.

Une chute qui amène le marché à s’essouffler d’environ 40%.

Une chute des ventes de smartphones qui impacte tous les fabricants. Qu’il s’agisse d’Apple, de Samsung, Huawei, Oppo ou Vivo, tous les ténors du top 5 doivent faire face à cette chute des ventes. Et cela pourrait encore durer quelques mois. En effet, le confinement s’étend dans plus en plus de pays. Ainsi, en Europe, l’Italie, la France, l’Espagne, la Belgique ont déjà établi un confinement à leur citoyen.

Mais les États-Unis aussi sont touchés. Et Donald Trump commence à prendre des dispositions. Par ailleurs, les Américains se sont quant à eux rués vers les vendeurs d’armes à feu. Ce sont d’ailleurs eux qui font la plus belle opération aux USA. Les armureries et autres vendeurs d’armes ont vu leur stock se vider en l’espace de quelques jours.

Il faudra donc très certainement attendre Q3. Et ce, pour espérer voir des chiffres qui se stabilisent voir limite avoir un peu de hausses. Il faudra aussi attendre le déploiement de la 5G un peu partout dans le monde et l’arrivée de services intéressants pour que les consommateurs migrent vers un smartphone 5G.