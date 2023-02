Partenariat entre SPC et FNAC Darty.

SPC qui propose des téléphones portables à clapet à bas prix annonce un partenariat avec le groupe Fnac Darty (magasins physiques et en ligne). Désormais, les modèles de la marque seront disponibles dans les boutiques du groupe.

SPC est une société espagnole qui propose un catalogue de téléphone mobile. Des téléphones mobiles à clapet ou avec clavier physique et qui pour certains sont également doté de Bluetooth.

SPC OPAL, SPC Titan, SPC Talk.

Alors, ces modèles que propose la marque espagnole sont ce que certains pourraient appeler des « bêtes » téléphones mobiles. Et pour cause, on est loin ici des smartphones classiques que nous avons l’habitude de retrouver dans les rayons ou dans les poches de la plupart des consommateurs.

En effet, SPC propose des téléphones mobiles basiques sans fioriture, des téléphones qu’on avait l’habitude d’appeler « téléphone mobile » ou « GSM ». Des téléphones dont le principal usage sera de téléphoner ou d’être appelé. Ni plus, ni moins. Les modèles SPC OPAL, SPC Titan se présente sous la forme de téléphones mobiles à clapet et sont doté d’un écran couleur et d’un appareil photo. Les deux modèles sont également dotés d’un clavier à touche. À noter que le SPC Titan est doté de deux touches à mémoire directe pour enregistrer les deux contacts les plus fréquents de son utilisateur et les appeler facilement en appuyant simplement sur l’un de ces deux boutons.

SPC Talk, du Bluetooth mais sans clapet.

Pour ce qui concerne le SPC Talk, il ne fait pas partie des téléphones à clapet, on se retrouve ici avec un téléphone mobile classique doté ‘un écran couleur et d’un clavier à touche. Particularité sur ce modèle, la marque espagnole lui a intégré une solution double SIM. Ce qui permettra à l’utilisateur de n’avoir qu’un seul téléphone avec deux cartes SIM (et donc deux abonnements) différentes.

Enfin, autre détail intéressant, le SPC Talk et également doté du Bluetooth ce qui permettra de l’associer au kit mains libres de votre voiture ou à un casque audio sans fil Bluetooth.

Prix et Disponibilité.