Philips sleep buds N7808, des écouteurs pour mieux dormir.

Avec ses Philips sleep buds N7808, la marque fait main basse en partenariat avec Kokoon pour reprendre et développer ses écouteurs audio sans fil dédié au sommeil. Des écouteurs pas comme les autres.

La branche audio de Philips aurait-elle décidé de s’intéresser à la santé ? Pas vraiment en fait, mais plutôt à apporter un bien-être au quotidien. Pour ce faire, la marque s’est associée à Kokkon pour revoir ses écouteurs audio sans fil dédiés au sommeil.

Philips sleep buds N7808, avant tout pour le sommeil.

Si certains ont l’impression de connaitre le produit, c’est normal. En effet, nous avions eu l’occasion de vous présenter le produit issu de la marque Kokoon lors de sa sortie sur Indiegogo voilà trois ans. Cette fois la marque s’associe à Philips pour lui confier le développement hardware audio et sans doute aussi l’aspect marketing et cibler ainsi un plus large panel de consommateur.

A relire : NightBuds, des écouteurs intraauriculaires pour mieux dormir ! NightBuds, ces écouteurs intra auriculaire sont proposés par la société anglaise Kokoon Technology. Ils sont le fruit de recherches, car ce sont bien plus que de simples écouteurs intraauriculaires. Il vous aide…

De son côté, Philips avec le Philips sleep buds N7808 souhaite proposer un produit original à son public loin des casques et écouteurs audio classique. Ainsi ces écouteurs qui ont été revus par Philips et qui sortiront d’ici quelques mois exploitent la technologie de Kokoon afin d’améliorer votre sommeil. Pour ce faire, Philips a travaillé sur la finesse des écouteurs également pour que ceux-ci ne gênent pas le dormeur surtout si celui-ci dort sur le côté.

LA plateforme Kokoon quant à elle va récupérer les données et analyser les données pour donner des conseils sur la manière de mieux dormir. Son application aura aussi pour rôle de diffuser de la musique, des sons à un moment bien précis pour que votre sommeil soit le plus efficace possible. Il est même muni d’un système de « générateur de bruit » qui aura pour fonction d’atténuer ou de couper le son d’un ronfleur qui se trouverait à côté du porteur des écouteurs. Jusqu’à un certain point bien sûr.

Les écouteurs sont associés à un boitier qui viendra se placer au niveau de la nuque. Ils communiquent en Bluetooth avec votre smartphone. Si le but premier est d’utiliser les écouteurs Philips sleep buds N7808 avec l’App Kokoon, il est également possible de diffuse n’importe quel son venant du smartphone, playlist Spotify, Deezer, YouTube… le système tentera d’atténuer sensiblement la musique au fil de votre endormissement, mais le but est très clairement d’utiliser l’App dédiée.

Prix et Disponibilité.

Le prix annoncé par Philips est de 249€. La sortie des écouteurs devraient être prévue aux alentours du mois de septembre-octobre.