POCO X5 Pro 5G, le nouveau fer de lance de POCO.

POCO, jeune marque indépendante née de la société Xiaomi annonce le POCO X5 Pro 5G. Ce nouveau venu dans la gamme de la marque se positionne comme un smartphone milieu de gamme.

Comme souligné au paragraphe précédent, la marque POCO est une filiale de la marque chinoise bien connue sous le nom de Xiaomi. Cette marque qui se fait connaitre de plus en plus du grand public a pour vocation de cibler un certain type de client. Ce client c’est celui qui ne veut pas mettre des sommes folles dans l’achat d’un smartphone, mais qui souhaite tout de même un téléphone de qualité.

POCO X5 Pro 5G, un peu d’informations sur ce nouveau venu.

Alors, avec le nouveau POCO X5 Pro 5G, la marque veut proposer un smartphone milieu de gamme. Pour ce faire elle a équipé son nouveau smartphone d’un processeur Snapdragon® 778G 5G avec un TSMC 6nm. L’appareil sera disponible en deux versions, soit une version qui embarque 6 Go qui accompagneront une capacité de stockage de 128 Go, soit une version 8 Go qui est accompagnée d’une capacité de 256 Go. On notera également la présence d’une solution Double SIM. Une option qui vous permettra d’utiliser deux abonnements simultanément avec le téléphone.

Et les technologies sans fil sur cet appareil ?

Pour ce qui est de la connectivité, le POCO X5 Pro 5G comme son nom l’indique est équipé d’une puce 5G. Côté Wi-Fi on se retrouve avec du Wi-Fi 6 rétro compatible avec les autres normes et double bandes en 2.4GHz et 5GHz. Le Bluetooth quant à lui est présent en version 5.2, et supporte les protocoles A2DP et LE. On notera également la présence du NFC. Pas de technologie qi de charge sans fil par contre pour alimenter la batterie de 5000mAh qui équipe le téléphone. Le chargeur quant à lui et un chargeur USB-C de 67W.

Pour ce qui est de l’écran, le choix de Poco s’est porté sur un écran AMOLED 6.67 pouces 120Hz et qui propose le support du Dolby Vision et HDR10+. Concernant la partie photo, Poco a opté pour son POCO X5 Pro 5G un capteur photo de 108 Mpx qui viendra accompagner sur la face arrière deux autres capteurs de 8MP et 2MP. Pour ce qui est de la caméra avant, le téléphone est doté d’un capteur 16MP.

Prix et Disponibilité.

Le POCO X5 5G est disponible en trois couleurs : Vert, Bleu et Noir via canaux de commerce électronique.