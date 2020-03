Secure Element de Samsung, une nouvelle puce pour smartphone.

Le constructeur coréen annonce l’arrivée d’un nouveau package destiné à tous les constructeurs de smartphones. Ce package se nomme Secure Element et comprend un logiciel de stockage et de sécurité certifié CC EAL 5+.

De nos jours, notre smartphone sert bien plus à beaucoup d’autres choses qu’à téléphoner. En effet, celui-ci comprend nos mails, nos contacts, l’accès à certains services en ligne. Bien plus que le simple fait de téléphoner à un ami ou à une autre personne.

Autant de données qui sont de plus en plus personnelles. Des données qu’il convient de plus en plus de sécuriser pour éviter qu’elles ne soient exploitées par des personnes mal intentionnées.

Secure Element , un coffre-fort inviolable ?

C’est en tout cas ce que semble dire Samsung qui propose avec cette solution une combinaison associant software et hardware. Une solution destinée aux téléphones mobiles. Sa sécurité de haut niveau est assurée par une puce de sécurité (S3K250AF). Elle est couplée à un logiciel optimisé qui garantissent une protection complète des données à caractère personnel. Et ce, dans un centre de données isolé.

« Une sécurité rigoureuse et fiable constitue un maillon essentiel de tout appareil intelligent. Ce type de dispositifs est indispensable à notre style de vie moderne et détient donc la clé de nos données à caractère personnel et de l’accès à des services tels que le Cloud et les transactions financières, » indique Erik Seure Head of Sales et Marketing Mobile B2B chez Samsung Benelux.

Cette solution est en mesure de stocker en toute sécurité des données sensibles et chiffrées telles que des codes PIN, des mots de passe et même une accréditation de crypto monnaie.

Le tout est associé à la puce de sécurité S3K250AF qui comprend un microcontrôleur. Cette solution a par ailleurs obtenu la certification CC EAL 5+.

Avec cette nouvelle solution, Samsung veut proposer une couche supplémentaire de contre-mesures qui protègent contre d’éventuelles attaques telles que la rétro-ingénierie, les power glitches et les man in the middle attacks.

Si la solution est proposée comme solution tierce, cela n’a pas empêché Samsung de l’inclure dans son dernier Galaxy S20.