Coronavirus : La Chine interdit le jeu Plague Inc.

Alors que le Coronavirus fait encore parler de lui partout sur la planète et qu’on recense désormais des cas en Europe et des morts, la Chine a décidé d’interdire le jeu Plague Inc. Un jeu dont le but est de répandre une pandémie avec des virus.

Plague Inc est un jeu qui existe déjà depuis plusieurs années. Le jeu fait partie d’une section pour le moins étonnante. En effet, le jeu a pour vocation de répandre virtuellement une pandémie de virus à travers le monde.

Un jeu qui se joue sur smartphone et qui a déjà été installé par plus de 50 millions d’utilisateurs. Le but du jeu :

« Votre agent pathogène vient d’infecter le « Patient zéro ». Vous devez maintenant éradiquer l’humanité en faisant évoluer un virus mortel sur la planète tout en l’adaptant pour contrer tout ce que les êtres humains feront pour se défendre ».

Cependant, vu la problématique actuelle avec le Coronavirus, la Chine a décidé de bloquer l’accès au jeu qui n’est plus disponible au téléchargement en Chine. La cause semble être le fait que le jeu serait doté de certains contenus illégaux. Cependant, on n’en sait pas beaucoup plus.

Plague Inc fait peur à la Chine ?

Bon nombre de nos confrères supposent que le blocage du jeu est lié « psychologiquement » à l’épidémie du Coronavirus qui s’est déclarée en Chine et qui a obligé l’état à mettre des villes et des habitants en quarantaine. Un virus qui a également obligé certaines usines à se mettre à l’arrêt. Bref toute une économie qui tourne désormais au ralenti.

Selon Reuters, NdemicCreations, l’éditeur du jeu, cela a pris une tournure pour le moins surprenante. D’autant que le jeu apparemment explose les chiffres de téléchargement depuis janvier. L’éditeur a par ailleurs souligné qu’il allait prendre contact avec les autorités chinoises pour en savoir davantage sur cette interdiction.

L’éditeur a d’ailleurs annoncé vouloir collaborer avec les responsables chinois. De son côté, Reuters a tenté d’entrer en contact également pour en savoir davantage, mais jusqu’à présent aucune information complémentaire n’a été donnée.

Par ailleurs, il est assez surprenant de voir que ce jeu a littéralement explosé ses statistiques. Le jeu a d’ailleurs une bonne notation de la part des personnes qui l’ont téléchargé. Effectivement, le jeu a droit à une note de 4 étoiles sur 5 pour un pannel de « votants » de 3 128 230 personnes.