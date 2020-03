Plume lève 85 millions de dollars pour se développer davantage.

La jeune entreprise, créée en 2014, vient de faire une levée de fonds de lève 85 millions de dollars. Avec cette nouvelle levée de fond, Plume entend étendre encore un peu plus sa solution de répéteur Wi-Fi Mesh intelligent.

Plume propose une solution clé en main qui sera en mesure non seulement de fournir du Wi-Fi dans toute la maison, mais de le filtrer. En effet, la particularité des boitiers est qu’ils s’adaptent au besoin de l’utilisateur de manière à li fournir la plus grande passante Wi-Fi possible.

Mais l’entreprise ne s’arrête pas là.

En effet, comme on peut le lire sur son site, associé à un abonnement, il est possible de filtrer le contenu, le trafic qui passe sur votre réseau. Ainsi, l’entreprise dit être en mesure de sécuriser tout ce qui passe sur le Wi-Fi de ses clients. Par ailleurs, le système monitore en permanence le réseau et les appareils qui s’y connecte. En cas de suspicion, le système est à même de bloquer l’appareil qui se connecte sur votre réseau. Et ce de manière automatique.

À noter que pour le coup, une application pour smartphone est également disponible. Cette application permet d’avoir un œil sur tout le réseau.

La start-up souligne également que son système propose du Wi-Fi Mesh pour ne créer qu’un seul et même réseau dans la maison. La jeune entreprise souligne aussi le fait que sa technologie est également en mesure de sécuriser vos objets connectés.

Avec cette nouvelle levée de fonds, l’entreprise qui est soutenue par Comcast compte étendre encore davantage son service et séduire encore plus de clients. À noter que les investissements qu’elle a obtenus viennent d’entreprises telles que Qualcomm Ventures, Charter Communications, Belkin, Service Electric Cablevision, Liberty Global et Shaw Communications.