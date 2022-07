La FCC demande 3 milliards de dollars à l’état américain.

La FCC, organisme de régulation américaine qui dirige la distribution des réseaux mobile demande 3 milliards de dollars à l’état américain pour permettre aux opérateurs de remplacer les équipements Huawei et ZTE dans leur réseau.

Alors, pour ceux qui auraient déjà oublié, il y a déjà maintenant plusieurs années (3 minimum) que Huawei et ZTE ont été jugés par l’état américain, la FCC comme « persona non grata » sur le territoire américain. En cause une soi-disant histoire d’espionnage de la part du constructeur chinois qui serait à la solde de l’état chinois.

Des conditions qui ont mis Huawei sur la liste noire américaine. ZTE est en outre, lui aussi dans le collimateur. Dès lors, afin d’éviter tout risque pour la sécurité de l’état, tous les opérateurs mobiles présents sur le territoire américain se sont vus obligés de réduire drastiquement la présence d’équipement estampillé Huawei ou ZTE. À terme, les opérateurs ne pourront même plus avoir du matériel chinois dans leurs installations mobiles.

Huawei bannit des USA ? Le gouvernement américain met la pression ! Mauvaise nouvelle pour Huawei, un des constructeurs chinois les plus en vogue du marché du smartphone. En effet, après AT&T c’est Verizon qui abandonne ses plans de commercialisation des téléphones Huawei.

La FCC demande plus de financement pour les opérateurs.

Ainsi, comme on pouvait s’y attendre, les moyens et les aides déjà données dans un premier temps par l’état soit presque 2 milliards ne suffisent pas pour que les opérateurs puissent remplacer totalement leur infrastructure. De fait, la sanction qui était tombée en 2020 obligea les opérateurs à se défaire des leurs équipements Huawei et ZTE présents dans leur réseau.

La FCC avait décidé à l’époque d’aider les opérateurs à financer ce changement. De fait, cette loi mise en place par le gouvernement allait entrainer un surcout non négligeable et inattendu pour les opérateurs mobiles. Cette aide avait pour objectif de limiter les couts des opérateurs, et ce afin que ceux-ci ne soient pas reportés sur les consommateurs avec des hausses de tarif.

Sauf que dans le cas présent, les 2 milliards déjà alloués ne sont pas suffisants. La FCC en demande en effet trois de plus au gouvernement pour aider les opérateurs. Si le gouvernement valide cette option, cela fera un total de 5 milliards.

5 milliards pour remplacer des équipements chinois qui seraient une faille de sécurité et qui enverraient des données des citoyens américains à l’état chinois, mais pour lesquels cette affirmation n’a à ce jour toujours pas été prouvée par l’état américain et dont Huawei et ZTE se défend non-coupable.

Une chose est sûre, tôt ou tard, ces 5 milliards donnés par l’état américain devront être récupérés par l’état lui-même.