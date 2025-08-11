Les nouvelles Dodge Charger 2026 équipées d’une zone de recharge sans fil pour smartphones

La Dodge Charger 2026 s’annonce comme une évolution marquante dans le monde des berlines musclées, combinant puissance brute et technologies pratiques pour le quotidien. Parmi les nouveautés, une zone de recharge sans fil pour smartphones, intégrée à l’habitacle, vient moderniser l’expérience à bord.

La marque Dodge, fidèle à son ADN de performance et de style rétro, étoffe sa gamme avec une version 2026 qui allie moteur thermique puissant, transmission intégrale et touches technologiques bien pensées. Cette intégration démontre la volonté du constructeur d’adapter ses modèles aux usages numériques actuels.

Un design revisité et toujours musclé

La Dodge Charger 2026 conserve sa silhouette imposante et ses lignes nerveuses, héritées de ses prédécesseurs. Les designers ont opté pour un capot sculpté et une calandre affirmée, renforçant le caractère agressif du modèle. L’arrière se modernise avec un éclairage LED intégral et un becquet subtil pour optimiser l’aérodynamisme.

Motorisation : 550 chevaux sous le capot

La gamme 2026 introduit une version Scat Pack dotée d’un moteur V8 développant 550 chevaux, associé à une transmission intégrale (AWD). Cette configuration promet des accélérations franches et une motricité optimisée, même sur chaussées glissantes. Dodge conserve ainsi l’âme « old school » tout en améliorant les performances globales.

Zone de recharge sans fil intégrée

Parmi les équipements de confort, la zone de recharge sans fil pour smartphones se distingue. Placée stratégiquement sur la console centrale, elle permet de recharger un appareil compatible sans câble, tout en restant accessible au conducteur et au passager. Un témoin LED confirme la mise en charge, ajoutant à la praticité du dispositif.

Un habitacle pensé pour la connectivité

L’intérieur de la Charger 2026 met l’accent sur l’ergonomie et la connectivité. Outre la recharge sans fil, on retrouve un écran tactile haute définition pour le système multimédia, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que plusieurs ports USB-C. Les matériaux ont été revus pour un meilleur confort, tout en conservant une ambiance sportive.

Sécurité et aides à la conduite

La berline muscle car ne néglige pas la sécurité : freinage d’urgence assisté, régulateur adaptatif, surveillance des angles morts et caméra 360° sont au programme. La Dodge Charger 2026 conjugue ainsi plaisir de conduite et protection optimale, pour répondre aux attentes des conducteurs modernes.

Récapitulatif technique

Moteur : V8 essence, 550 chevaux

Transmission : intégrale (AWD)

Équipement : zone de recharge sans fil pour smartphones

Connectivité : Apple CarPlay, Android Auto, ports USB-C

Sécurité : freinage assisté, régulateur adaptatif, surveillance angles morts, caméra 360°

Design : capot sculpté, calandre affirmée, éclairage LED intégral

