STREAM Ultra X d’EcoFlow : la batterie solaire qui redéfinit le rapport qualité-prix en 2025

Le marché du solaire domestique connaît une effervescence sans précédent, et EcoFlow ne compte pas rester spectateur. Avec le STREAM Ultra X, la marque bouscule les codes du stockage énergétique. Cette solution prête à l’emploi ambitionne de rendre l’autonomie énergétique plus accessible et plus efficace.

Lancée officiellement le 6 août 2025, la batterie STREAM Ultra X s’inscrit dans une logique claire : offrir une capacité accrue, une compatibilité renforcée et une intelligence énergétique taillée pour l’avenir. EcoFlow étoffe ainsi sa gamme avec une offre hautement concurrentielle, mêlant compacité, robustesse et adaptabilité.

Un stockage solaire de 3,84 kWh pour une maison autonome

Avec une capacité de 3,84 kWh extensible jusqu’à 23 kWh, le STREAM Ultra X place la barre haut. Pensée pour les foyers modernes, cette solution permet de stocker une quantité d’énergie suffisante pour couvrir les besoins essentiels d’un ménage, tout en conservant la possibilité d’évolution sans changement d’unité de base. Une aubaine pour les utilisateurs souhaitant grandir avec leur installation.

Le système repose sur une sortie continue de 2 300 W, capable d’alimenter jusqu’à 99 % des appareils électroménagers. De la machine à laver au congélateur, en passant par les outils électriques, cette batterie se révèle être un pilier de l’indépendance énergétique domestique.

Une performance solaire optimisée même par temps couvert

L’une des principales avancées techniques du STREAM Ultra X réside dans ses quatre MPPT intégrés (Maximum Power Point Tracking). Cette technologie permet une capture d’énergie solaire optimisée, même en conditions de faible ensoleillement ou en présence d’ombres. Ainsi, les utilisateurs peuvent tirer parti de leur installation solaire toute l’année, sans dépendre des seuls pics de soleil.

En couplant cette fonction à un rendement énergétique élevé, EcoFlow répond à une demande croissante de solutions solaires performantes en zones urbaines ou à l’ensoleillement irrégulier.

Une gestion intelligente au service de l’économie d’énergie

L’Ultra X n’est pas qu’un simple accumulateur. Il intègre un système de gestion de l’énergie piloté par intelligence artificielle, capable d’optimiser la recharge en fonction des heures pleines et heures creuses, et même selon les prévisions météorologiques.

Grâce à cette planification intelligente, les utilisateurs peuvent maximiser leur autoconsommation et réduire considérablement leur facture d’électricité, sans compromettre le confort quotidien. Une manière de concilier écologie et rentabilité, dans une démarche durable.

Une compatibilité étendue pour une maison connectée

Conscient que l’avenir de l’énergie passe par la connectivité, EcoFlow a conçu le STREAM Ultra X pour être entièrement compatible avec les écosystèmes domotiques actuels. La batterie fonctionne de concert avec d’autres dispositifs EcoFlow, mais aussi avec des produits tiers tels que Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM et Tibber.

Cette intégration fluide permet à chaque utilisateur de bâtir un réseau énergétique personnalisé, interconnecté et évolutif. L’Ultra X devient ainsi la pièce maîtresse d’un foyer intelligent et résolument tourné vers demain.

Un design compact et un investissement rentable

Le design du STREAM Ultra X ne laisse pas de place au superflu. En remplaçant deux unités STREAM Ultra, l’Ultra X réduit l’encombrement tout en doublant la capacité. Un gain de place qui fera la différence dans les petits logements ou installations murales.

Avec un prix de lancement fixé à 1 499 euros jusqu’au 15 septembre 2025 (puis 1 799 euros), le coût au kilowattheure est estimé à 390,40 euros. Ce positionnement tarifaire très agressif en fait l’un des meilleurs rapports coût-performance du marché actuel.

Récapitulatif technique

Nom du produit : EcoFlow STREAM Ultra X

Capacité de base : 3,84 kWh

Capacité extensible : Jusqu’à 23 kWh

Sortie continue : 2 300 W

Nombre de MPPT : 4

Compatibilité : Écosystèmes EcoFlow, Shelly 3EM, Pro 3EM, Tibber

Gestion intelligente : IA, heures creuses/pleines, prévisions météo

Garantie : 10 ans

Prix de lancement : 1 499 euros (jusqu’au 15 septembre 2025)

Prix public conseillé : 1 799 euros

