La Nintendo Switch, toujours la console la plus en vogue en Europe et notamment en France.

Le site 1337.Games qui effectue des analyses sur les recherches de jeux sur Google vient de dévoiler que la Nintendo Switch est toujours la console la plus en vogue en Europe et notamment en Espagne, mais aussi en France.

Le monde des consoles de jeux a explosé depuis quelques années par rapport à l’univers du gaming sur ordinateur notamment grâce à leur connectivité. En effet, depuis l’arrivée de la PlayStation 3, Internet est devenu accessible aux consoles et jouer en ligne est devenu « normal ».

Nintendo Switch, la console la plus recherchée.

Les analyses faites par le site montrent que la Nintendo Switch était la plus recherchée dans 33 pays, notamment en France, en Espagne et aux Pays-Bas.

La console s’est vendue à plus de 128 millions d’unités depuis sa sortie en 2017, dont plus de 28 millions rien qu’en Europe. Mario Kart 8 Deluxe reste le titre le plus populaire pour la console, avec plus de 57 millions d’exemplaires vendus.

A relire : Nintendo Switch, pari réussi pour la marque ! Nintendo avait su créer la surprise avec la sortie de sa console de salon portable, la Nintendo Switch. Une surprise qui a permis à la marque de renouer avec le succès qu’elle…

PlayStation 5, une console qui n’est pas en reste.

La PlayStation 5 a été la plus recherchée dans neuf pays. La Bulgarie, la Croatie et la Bosnie figurent parmi les pays où la console nouvelle génération de Sony est la plus populaire. En juillet 2023, il a été annoncé que la console s’était vendue à 40 millions d’exemplaires dans le monde, malgré des ruptures de stock au cours des deux premières années de sa commercialisation.

Il est vrai que la Nintendo Switch a su tirer parti de son nomadisme en devenant la première console à être à la fois une console de salon et une console de jeu. Par ailleurs, outre la possibilité de passer de son écran de salon à un usage portable dans le train, en voiture… la console permet de faire une pause dans un jeu pour ensuite reprendre la partie là ou on l’a laissée.

La connectivité de la console offre aussi un atout intéressant pour permettre aux joueurs de toujours rester connectés où qu’il soit.