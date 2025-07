OPPO et Hasselblad : un partenariat renouvelé pour réinventer la photo sur smartphone

Bonne nouvelle pour les passionnés de photo mobile : OPPO et Hasselblad viennent d’annoncer qu’ils prolongent leur collaboration. Et pas juste un petit coup de pinceau marketing : les deux marques repartent ensemble pour une nouvelle phase de développement photo ambitieuse. De quoi donner le sourire à celles et ceux qui aiment sortir leur smartphone pour capturer le monde autrement.

Depuis plusieurs années, OPPO fait son chemin dans le monde du smartphone, avec une approche très tournée vers la qualité photo. Et pour aller plus loin, la marque s’est associée à Hasselblad, un nom mythique dans le monde de la photographie. Leur partenariat se poursuit, avec de nouveaux projets en ligne de mire.

Un duo qui fonctionne… et qui continue

Cela fait maintenant quatre ans qu’OPPO et Hasselblad travaillent ensemble. Leur terrain de jeu ? La série Find, ces téléphones haut de gamme où la qualité d’image est au cœur de l’expérience. Le partenariat, lancé discrètement à ses débuts, a évolué avec le temps pour devenir un vrai projet commun.

Aujourd’hui, ce duo confirme qu’il ne s’arrête pas là. Lors d’un événement à Göteborg, en Suède, ils ont annoncé qu’ils remettent le couvert. L’idée est claire : continuer à repousser les limites de la photo mobile, avec des avancées techniques pensées ensemble dès le départ.

Pourquoi prolonger ce partenariat ?

Parce que ça marche, tout simplement. OPPO apporte son savoir-faire en matière de smartphone, d’intelligence artificielle et de traitement d’image. De son côté, Hasselblad amène sa culture de la photo, sa maîtrise des couleurs et cette petite touche « artistique » qui fait toute la différence.

Ensemble, ils ont déjà réussi à intégrer des fonctions intéressantes dans certains modèles OPPO : balance des blancs plus naturelle, rendu des couleurs plus fidèle, et même des modes photo inspirés du style Hasselblad. En prolongeant leur partenariat, ils veulent aller plus loin encore, et peut-être même poser les bases d’un tout nouveau système photo pensé pour les mobiles.

Un système photo nouvelle génération dans les tuyaux

Ce renouvellement de partenariat n’est pas juste symbolique. Les deux marques ont déjà démarré le développement de leur prochain système photo mobile, une sorte de « moteur d’image » qui devrait équiper les futurs modèles OPPO. L’accent sera mis sur la finesse des détails, une meilleure gestion de la lumière, et surtout des couleurs plus réalistes.

Les premiers résultats de ce travail commun devraient apparaître dès 2026, dans les nouveaux smartphones OPPO. Il faudra donc encore un peu de patience, mais la direction est posée : offrir aux utilisateurs une expérience photo naturelle et immersive, sans avoir à retoucher quoi que ce soit.

Un lien renforcé entre l’Europe et la technologie mobile

L’annonce a été faite à Göteborg, ville natale de Hasselblad. Un choix qui n’a rien d’anodin. Cela montre aussi l’importance croissante de l’Europe dans la stratégie d’OPPO. La marque chinoise y voit un terreau fertile pour l’innovation, la recherche, mais aussi pour construire des collaborations plus durables.

Ce n’est pas seulement une affaire de technologies : c’est aussi une question de philosophie commune. L’union OPPO-Hasselblad repose sur le respect mutuel de leurs savoir-faire, et une volonté partagée de faire de la photo mobile un vrai terrain d’expression.

Une belle promesse pour les années à venir

Alors bien sûr, tout cela reste encore en développement. Mais cette prolongation du partenariat est un signal fort : les deux marques croient dur comme fer à ce qu’elles peuvent construire ensemble. Et ça, c’est plutôt rassurant pour les fans de photo qui ne veulent pas faire de compromis entre mobilité et qualité d’image.

Ce nouveau chapitre promet des smartphones encore plus créatifs, plus justes dans le rendu, et peut-être même plus proches de ce que voient réellement nos yeux.

Récapitulatif technique

Renouvellement du partenariat OPPO-Hasselblad annoncé le 17 juillet 2025

Collaboration active depuis 4 ans sur la série Find

Développement en cours d’un nouveau système photo mobile

Lancement prévu à partir de 2026 sur les modèles OPPO

Accent sur les couleurs naturelles, la lumière et la fidélité visuelle

Annonce faite à Göteborg, ville d’origine de Hasselblad

