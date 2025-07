AYANEO FLIP 1S : la console portable à double écran qui bouscule les codes du gaming mobile

Dans un univers dominé par les consoles portables classiques, AYANEO vient chambouler la donne avec son tout nouveau modèle, la FLIP 1S. Conçue comme un ordinateur de poche à double écran, cette console hybride multiplie les usages pour séduire les joueurs nomades en quête de performance et de polyvalence.

La marque chinoise AYANEO, spécialisée dans les PC de jeu portables, poursuit son ascension fulgurante. Après plusieurs modèles plébiscités par les technophiles, elle étoffe son catalogue avec un appareil unique en son genre : un PC console à clapet doté d’un clavier complet et d’un second écran tactile.

Un design à clapet inspiré du rétro, repensé pour le gaming moderne

La FLIP 1S reprend le format des notebooks d’antan avec un écran rabattable, mais revisité pour répondre aux exigences des joueurs actuels. En plus de son écran principal IPS de 7 pouces en résolution Full HD, la console embarque un second écran tactile situé juste au-dessus du clavier. Ce duo d’écrans permet d’afficher des interfaces complémentaires, d’accéder à des fonctions secondaires ou de contrôler en parallèle des logiciels comme Steam ou Discord.

La charnière solide et fluide rappelle les vieux netbooks, tout en apportant une robustesse bien nécessaire pour un usage mobile. Côté confort, les sticks analogiques sont symétriques, et les gâchettes, bien positionnées, offrent une bonne ergonomie pour les longues sessions de jeu.

Un clavier complet rétroéclairé intégré : polyvalence assurée

Là où AYANEO innove véritablement, c’est avec son clavier QWERTY mécanique intégré. Chaque touche est rétroéclairée, et l’ensemble du clavier s’intègre naturellement sous l’écran rabattable. Cette disposition transforme la console en véritable mini-ordinateur sous Windows 11, permettant de travailler, écrire, coder ou chatter en plus de jouer.

La console vise aussi les créateurs de contenu, les bidouilleurs et tous ceux qui veulent un outil polyvalent pour gérer des tâches rapides à tout moment. Le second écran permet de faire tourner des outils de monitoring, de la musique, ou même de streamer, tout en jouant.

Des performances solides grâce à l’AMD Ryzen 7 8840U

Sous le capot, la AYANEO FLIP 1S est propulsée par le dernier processeur AMD Ryzen 7 8840U, épaulé par un GPU intégré Radeon 780M. Cette puce assure des performances équivalentes à un PC portable de milieu/haut de gamme, permettant de faire tourner une large gamme de jeux PC, y compris les titres AAA, en 720p ou 1080p selon les réglages.

Avec jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 4 To de stockage SSD M.2, les utilisateurs peuvent moduler la configuration selon leurs besoins. La dissipation thermique est assurée par un double système de ventilation actif, silencieux mais efficace.

Une connectique complète et une autonomie maîtrisée

Sur le plan de la connectique, AYANEO n’a rien laissé au hasard. On retrouve deux ports USB-C (USB4), un port USB-A, un port jack 3,5 mm, un port microSD, ainsi qu’un bouton physique pour le mode performance. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 assurent une connectivité rapide et stable.

Côté batterie, la console embarque une cellule de 45,62 Wh, capable de tenir entre 2 à 6 heures selon l’usage. Un mode éco, activable via AYASpace, permet de moduler la puissance en fonction des tâches. Le rechargement rapide via USB-C Power Delivery vient compenser la relative faible autonomie.

Deux versions distinctes : FLIP DS et FLIP KB

AYANEO décline la FLIP 1S en deux modèles : la version FLIP DS, équipée du double écran et d’un pavé tactile, et la version FLIP KB, avec clavier physique sans second écran. Chacune cible un public différent : les technophiles et les bidouilleurs pour la première, les joueurs traditionnels et les professionnels nomades pour la seconde.

Cette approche modulaire montre l’ambition d’AYANEO de proposer une alternative sérieuse aux solutions gaming actuelles, tout en s’adressant à un public plus large que les simples gamers.

Récapitulatif technique

Processeur : AMD Ryzen 7 8840U (Zen 4, 8 cœurs / 16 threads)

Carte graphique : Radeon 780M intégrée

RAM : jusqu’à 64 Go LPDDR5X

Stockage : SSD M.2 jusqu’à 4 To

Écran principal : 7 pouces IPS, 1920 x 1080 pixels

Écran secondaire : tactile, au-dessus du clavier (modèle DS)

Clavier : mécanique rétroéclairé (modèle KB)

Connectivité : 2x USB-C, 1x USB-A, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, audio jack

Batterie : 45,62 Wh, recharge rapide USB-C

OS : Windows 11

Poids : environ 700 g

