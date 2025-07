Bon plan d’été : 300 € de remise sur la TV OLED Samsung TQ55S95F 55″ 4K AI – offre exceptionnelle !

La TV OLED Samsung TQ55S95F, modèle 55 pouces 4K sortie 2025, attire l’attention cet été avec ses avancées technologiques et son design élégant. Ce bon plan à – 300 € chez Boulanger confirme l’engouement pour cette référence, déjà plébiscitée par les passionnés d’image et de gaming.

La marque Samsung étoffe son catalogue OLED avec ce modèle phare, la TQ55S95F. Dotée d’un processeur NQ4 AI Gen3, d’une dalle anti-reflet Glare Free 2.0 et d’un boîtier One Connect, cette TV incarne l’alliance du savoir-faire coréen en image et son avec une interface intelligente intuitive Tizen 9.0, garant de longévité UX.

Un écran QD‑OLED QD‑OLED sans reflet pour une vision parfaite

La TQ55S95F repose sur une dalle QD‑OLED de 138 cm (55″), avec contraste infini, résolution 4K UHD (3840 × 2160) et rafraîchissement entre 48 Hz et 165 Hz . Le traitement Glare Free 2.0 élimine les reflets gênants en conditions lumineuses, idéal pour les pièces ensoleillées . Parfait pour salle de séjour ou gaming diurne.

Performances d’image et contraste impressionnants

Avec un pic de luminosité HDR allant jusqu’à 2 388 nits sur le grand modèle et plus de 2 100 nits sur le 55″, l’OLED Samsung se hisse parmi les plus lumineux du marché . Couleurs vibrantes avec 100 % DCI‑P3, support HDR10+, HDR10 et HLG, pour des scènes riches et détaillées .

Expérience gaming ultra‑fluide à 165 Hz

La gamme du constructeur s’agrandit avec cette prise en charge du 4K@165 Hz, VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM via 4 ports HDMI 2.1 . Le Game Hub centralise les consoles, cloud gaming et réglages pro‑gaming. L’input‑lag ultra‑bas séduit les joueurs sur PS5, Xbox Series X ou PC.

Son immersif et audio puissant

La TQ55S95F embarque un système audio 4.2.2 75 W, compatible Dolby Atmos et OTS+ (Object Tracking Sound) . La marque étoffe son offre audio‑visuelle, avec une spatialisation riche et un mode langage amélioré (AI Sound). L’option Q‑Symphony permet de combiner la TV avec une barre Samsung.

Connectivité, design et interface intelligente

Design minimaliste de 11 mm d’épaisseur, boîtier externe One Connect pour une installation épurée . Tizen 9.0 assure une interface claire, streaming (Netflix, Prime Video, etc.) et mises à jour pendant 7 ans . Modules Wi‑Fi 5 et Bluetooth 5.3 .

Récapitulatif technique

Technologie : QD‑OLED, 4K UHD (3840 × 2160), contraste infini

Taille : 55″ (138 cm)

Taux de rafraîchissement : 48–165 Hz VRR/ALLM, 4× HDMI 2.1

Luminosité HDR : pic jusqu’à 2 388 nits, full‑screen ~390–465 nits

HDR : HDR10+, HDR10, HLG (pas de Dolby Vision)

Processeur : NQ4 AI Gen3

Audio : 4.2.2 75 W, Dolby Atmos, OTS+, Q‑Symphony

Smart TV : Tizen 9.0, 7 ans de mises à jour

Connectique : 4× HDMI 2.1, 3× USB-A, 1× USB-C, Ethernet, modules Wi‑Fi 5 & Bluetooth 5.3

Design : 11 mm slim, One Connect Box

Classe énergétique : 5/5 (éco‑part incluse ~17,51 €)

Offre Boulanger : – 300 € immédiatement