Oppo intégrera la toute nouvelle Snapdragon Mobile Platform de Qualcomm.

Le constructeur chinois a profité de l’annonce de Qualcomm la semaine dernière pour annoncer lui aussi qu’il sera partenaire de la marque et qu’il intégrera la plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 sur son prochain smartphone haut de gamme en 2022.

Oppo ne cesse de gagner du terrain sur le marché du smartphone. La marque qui s’est attaquée au marché occidental continue sa progression et prouve avec certains partenariats qu’elle ne compte pas être une marque qui propose du smartphone bas de gamme.

Ainsi, la marque a annoncé qu’elle sera une fois de plus partenaire avec Qualcomm et qu’elle intégrera la toute nouvelle plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 que le fabricant de puces a présentés la semaine passée.

Snapdragon® 8 Gen 1 pour un nouveau haut de gamme Oppo.

Si Oppo est resté relativement discret sur le sujet, la marque chinoise a toutefois annoncé qu’elle intégrera cette nouvelle plateforme sur son prochain smartphone haut de gamme. Un smartphone qui devrait voir le jour selon le constructeur courant du premier trimestre 2022.

Avec cette annonce, Oppo devrait donc faire partie des premiers constructeurs de smartphone à bénéficier de cette nouvelle plateforme Qualcomm qui devrait apporter son lot de nouveautés et de performance.

Un smartphone qui se voudra donc haut de gamme et qui pourrait donc remplacer l’Oppo Find X3 PRO. Un modèle que nous avions eu l’occasion de tester en mars de cette année.

De son coté, Scott Zhang, vice-président d’OPPO en charge des ventes internationales, est confiant sur le sujet :

« Nous avons déjà lancé plusieurs smartphones 5G sur le marché qui s’appuient sur les plates-formes Snapdragon, des références dans le secteur. Notamment la gamme Find X3 et la gamme Reno6. Nous saluons le lancement de la nouvelle Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform et pensons qu’elle sera source d’énormes améliorations et de performances supérieures pour la prochaine génération de nos smartphones emblématiques. »