TomTom dévoile IndiGO pour les voitures.

TomTom dévoile IndiGO, la première plateforme logicielle ouverte de cockpit numérique destinée aux constructeurs automobiles. Une avancée de plus pour le plus célèbre des éditeurs GPS.

TomTom est devenu un mastodonte dans le monde de l’automobile il y a une décennie avec l’arrivée des GPS amovible et la navigation digitale. En effet, la marque a su très vite s’imposer sur le marché en proposant des GPS ou appareils de guidage avec différentes options, différentes tailles d’écran et différents services en temps réel comme le trafic…

Mais depuis quelques années maintenant, de plus en plus de constructeurs automobiles intègrent une solution de guidage en natif sur leur écran de contrôle. D’autres sont devenus des adeptes de logiciels comme Waze sur smartphone.

TomTom IndiGO, un business repensé.

Avec TomTom IndiGO, l’entreprise propose une nouvelle plateforme ouverte de cockpit numérique pour les constructeurs automobiles. Ainsi la plateforme unifie tous les écrans du véhicule (conducteur et passagers) par le biais d’une interface utilisateur commune qui donne accès au système audio et d’infodivertissement, à la climatisation/chauffage et aux autres réglages étendus des systèmes du véhicule, ainsi qu’aux applis et services les plus récents.

« La connectivité de TomTom IndiGO, son intégration avec le système du véhicule et la prise en compte du contexte et de l’environnement du conducteur permettent une expérience utilisateur unique, intuitive et sûre, qui se bonifie en permanence »

nous annonce l’entreprise.

Cette nouvelle interface fonctionne à la manière d’une extension de l’environnement numérique de l’utilisateur. Avec des interactions qui se font notamment avec le smartphone de l’utilisateur de manière à personnaliser l’interface selon la personne connectée à la voiture.

Ainsi, il sera possible de synchroniser également son agenda, d’afficher les applications utiles et utilisées par le conducteur.

Plus d’intégration et de services.

Le nouveau système logiciel de navigation ‘TomTom Navigation for Automotive’ et les fonctions pour véhicules électriques (VE) de TomTom sont préinstallés sur la plateforme.

Les conducteurs bénéficieront donc d’une navigation « cloud-native » hybride proposant un calcul et une mise à jour ultrarapides du routage, la recherche d’adresse et la cartographie, ainsi que des informations clés pour un VE sur sa zone de couverture et les trajets les plus adaptés.