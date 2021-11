OPPO A54s, un nouveau milieu de gamme chez Oppo.

Avec ce nouvel OPPO A54s, le constructeur chinois élargit sa gamme de smartphones estampillée « Oppo A… » Ce nouveau venu se veut être un smartphone de type milieu de gamme à un prix qui ne dépasse pas les 300€.

Oppo continue à prendre des parts de marchés en Europe et en occident et construits chaque jour un peu plus sa notoriété. Ainsi après des modèles haut de gamme comme les smartphones Oppo Reno 6 Pro, la marque propose désormais avec ce modèle un smartphone plus abordable.

A lire également :Test : Oppo Reno 6 5G Oppo attaque littéralement le segment moyen de gamme à haute performance avec le Oppo Reno 6 5G à moins de 500€. Qu’en est-il dans la pratique ? Découvrons le ensemble !

OPPO A54s, un smartphone qui améliore le quotidien de son possesseur.

C’est en tout cas ce qu’annonce Dirk Pauwels, directeur local d’OPPO Belgique & Luxembourg AED.

« L’OPPO A54s ne fait pas exception. La généreuse batterie de 5.000 mAh permet aux utilisateurs de profiter de leur journée entière sans jamais devoir s’inquiéter de l’autonomie de la batterie tandis que la confortable capacité de stockage de 128 Go offre de la place pour toutes leurs applis, photos et vidéos, évitant de devoir sacrifier quoi que ce soit. »

Sinon que dire de ce nouveau venu chez Oppo. Tout d’abord, sachez que cet OPPO A54s est équipé d’un écran 6.52 pouces. Qu’il est propulsé par un processeur MediaTek MT6765G Helio G35. La mémoire embarquée est de 4 GO de mémoire et 128 Go de capacité de stockage.

Pour ceux pour qui ça ne suffirait pas, le téléphone est doté d’un lecteur de carte microSD pouvant accueillir jusqu’à 128Go.

Wi-Fi, Bluetooth, mais pas de 5G.

Alors, en effet, ce nouveau venu n’est pas doté d’une puce 5G. Pour ce qui est du Wi-Fi, on est sur une puce qui supporte du WiFi 5 alias 802.11b/g/n/ac. Pas de NFC non plus. Pour ce qui est du Bluetooth, l’OPPO A54s gère la norme 5.0.

Appareil photo, du triple capteur arrière.

Ainsi, l’OPPO A54s est équipé d’un triple capteur photo sur sa face arrière. Un triple capteur qui propose du 50 MP, f/2.2, (wide), PDAF, du 2 MP, f/2.4, (macro) et du 2 MP, f/2.4, (depth). Pour les selfies, l’utilisateur pourra s’appuyer sur un capteur 8 MP, f/2.0.

Comme signalé plus haut par Dirk Pauwels, directeur local d’OPPO Belgique & Luxembourg AED ce nouveau OPPO A54s sera donc équipé d’une batterie de 5.000 mAh. Pour ce qui est du système d’exploitation embarqué, on retrouve Android 11, avec en surcouche ColorOS 11.1. La surcouche permet d’ajouter des fonctionnalités comme FlexDrop qui permet aux utilisateurs d’utiliser des applis en plein écran ou sous forme de fenêtres flottantes et de jongler ainsi allègrement avec le multitâches.

Prix et Disponibilité.

L’OPPO A54s (4 Go RAM + 128 Go ROM) est disponible dans les couleurs Crystal Black et Pearl Blue, au prix conseillé de 219 euros.