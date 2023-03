OPPO ne quittera pas l’Europe ni le Benelux.

Depuis quelques jours, de nombreux site tech faisait état qu’OPPO pourrait quitter le marché européen. Une information qui a été réfutée par la maque et ses responsables.

OPPO est installé depuis quelques années maintenant en Europe. La marque chinoise n’a cessé de progresser et de trouver sa place chez nous depuis les déboires de Huawei. En outre, la marque n’a de cesse de faire évoluer ses produits et d’innover. On pense notamment au fabuleux OPPO X 2021 et son écran extensible. On espère d’ailleurs qu’il sortira un jour en tant que produit fini.

OPPO reste en Europe !

Effectivement, depuis quelques jours, plusieurs sites faisaient état sur le fait qu’OPPO et OnePlus envisageraient de quitter l’Europe. Une information qui avait été annoncée par le leaker Max Jambor. Il n’en pas fallu plus pour que tous les sites high-tech ou dédiés au smartphone relaient l’information ainsi que les réseaux sociaux.

Suite à l’ampleur qu’a prise l’information, OPPO a décidé de fournir une information officielle sur le sujet. Et le ton est donné : « NON, Oppo n’envisage pas de quitter le marché européen ».

De notre côté, nous avons également pris contact avec D. Pauwels, Oppo Director Belgium / Luxembourg qui nous a confirmés :

« Je peux vous confirmer qu’OPPO reste actif pour le Benelux et pour l’Europe. OPPO est engagé sur tous les marchés européens existants. Nous avons connu un excellent départ en 2023 avec le lancement réussi de plusieurs produits en Europe et nous avons une gamme de produits à venir pour le reste de l’année. Comme toujours, OPPO continuera à fournir des produits plus innovants et le meilleur service possible aux utilisateurs. »

On devrait donc voir encore pour un moment les produits d’OPPO sur les vitrines des revendeurs et des opérateurs télécom. Pour rappel, début de la semaine, la marque a dévoilé un nouveau smartphone dans sa gamme de smartphones milieu de gamme qui a pour nom « Reno » avec le lancement du Reno 8T.