Oppo Find X2, il débarquera début 2020.

Le constructeur chinois proposera bien un nouveau smartphone dès Q1 2020. Un nouveau smartphone qui sera bien le Find X2. Un haut de gamme qui devrait venir rivaliser avec les « flagship » du marché du smartphone.

La marque ne cesse d’évoluer et prendre des parts de marché dans le monde du smartphone. Elle poursuit son ascension et s’attaque cette fois au marché du smartphone haut de gamme. Notamment, avec l’arrivée prochaine du Find X2.

Find X2, un smartphone au top pour la marque.

Alors, oui c’est vrai, jusqu’à présent on trouve généralement du smartphone Oppo dans la catégorie milieu de gamme voir entrée de gamme. Avec des produits pour le moins agressifs. Et qui ont de quoi séduire tout un chacun qui ne veut pas dépenser plus de 700€ pour un smartphone.

Le Find X2 sera sans aucun doute équipé du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865 fraichement annoncé il y a quelques semaines par le fabricant de puces. Fort de ce processeur, il sera en outre doté de a technologie 5G.

On sait aussi que le constructeur chinois a opté pour intégrer des capteurs Sony. Des capteurs pour ce qui est des capteurs photos. Si, peu d’informations n’ont été dévoilées sur le sujet, on peut sans doute s’attendre à un smartphone doté de quatre capteurs photo. Selon les premières infos distillées, le téléphone Find X2 se verra aussi doté d’un écran compatible HDR.

Pour le reste, il y a de fortes chances que ce smartphone intègre également du Wi-Fi double Bande 802.11a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.0. Si on se base sur d’autres modèles de la marque et le fait que le Find X2 sera un smartphone haut de gamme, on peut s’attendre aussi à avoir du NFC et du Qi pour une charge sans fil et rapide.

Il aura très certainement un port USB-C. Pour rappel, la marque avait déjà il y a presque deux ans lancé une première version de ce modèle qui se déclinait notamment en version « Oppo Find X Lamborghini » qui était dotée d’un écran 6.4 pouces AMOLED de 8Go de mémoire et 512 GO de stockage.